Maio Amarelo promove ações educativas de trânsito em Itaquá

Programação inclui palestras e blitz em escolas e espaços públicos ao longo do mês

A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai realizar, durante todo o mês, a programação do Maio Amarelo com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A iniciativa, da Secretaria de Mobilidade Urbana, promove uma série de atividades educativas voltadas à conscientização de motoristas, pedestres e estudantes da rede municipal.

As ações começaram nesta terça-feira (5) com a abertura oficial e a realização de uma blitz educativa na estrada da Água Chata, no Parque Piratininga, com a participação de estudantes da EMEB Olívia Aparecida da Silva Costa Guglielmo, que fica no bairro.

Na quinta (7), às 9h e 14h, será realizada uma palestra para os motoristas do transporte público municipal. A atividade abordará temas como direção defensiva e legislação de trânsito, com ênfase na Lei nº 14.071/2021 e suas principais alterações.

A programação segue na próxima segunda (11), na EMEB Vice-Prefeito Alfredo Gonçalves Ferreira da Silva, no Jardim Itapuã. No dia 13, as atividades acontecem na EMEB Prefeito Gentil de Moraes Passos, no Jardim Europa. Já nos dias 15 e 18, a ação será realizada na EMEB Ítalo Adami, no Morro Branco.

A programação continua no dia 20, na EMEB Dona Antônia Cicone, no Jardim Karine. E, no dia 22, a ação será na EMEB Josefa Costa de Souza Moura, no Parque Piratininga. “Trabalhar esse tema com os estudantes desde cedo contribui para a formação de uma cultura de respeito e responsabilidade no trânsito”, destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

Já no dia 25, será realizada uma palestra na Sabesp/Consórcio Enotec Cobrape, na rodovia Alberto Hinoto, 7032, no Jardim Itapuã, abordando direção defensiva e legislação de trânsito.

Encerrando a programação, no dia 27, às 10h, será promovida uma blitz educativa na praça Padre João Álvares, próximo à base da Polícia Militar, voltada ao público da melhor idade. “Nosso foco é formar cidadãos mais conscientes. A educação no trânsito é o caminho para reduzir acidentes e salvar vidas”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.

“Estamos investindo em conscientização e prevenção porque entendemos que um trânsito mais seguro depende da atitude de cada um”, completou o prefeito Eduardo Boigues.