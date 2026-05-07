‘Smart Suzano’ auxilia na captura de mais um procurado da Justiça

Sistema de reconhecimento facial já contribuiu para 51 prisões; tecnologia está vinculada à Central de Segurança Integrada (CSI)

O sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano” contribuiu para a captura de mais um procurado da Justiça, na tarde desta quarta-feira (06/05). Com a ocorrência, o número de prisões realizadas com apoio da tecnologia chega a 51 em pouco mais de sete meses.

Na ação mais recente, um homem de 35 anos foi identificado pelas câmeras de reconhecimento facial na região central da cidade. O sistema apontou que ele era procurado pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia. Após o alerta emitido pela Central de Segurança Integrada (CSI), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionadas e efetuaram a abordagem e a prisão do indivíduo na rua General Francisco Glicério, por volta das 13h30.

As câmeras do “Smart Suzano” estão distribuídas em diferentes pontos estratégicos do município, tanto em totens de monitoramento quanto em outras estruturas urbanas, especialmente em áreas de grande circulação, como o entorno do comércio e a região da Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A tecnologia utilizada em Suzano, em sua totalidade em aparatos, chega a 10.800 leituras faciais por hora, permitindo a identificação rápida de pessoas procuradas pela Justiça. O sistema opera por meio de câmeras de ultra definição equipadas com reconhecimento facial, capazes de analisar características como gênero, traços faciais, expressões e faixa etária aproximada, cruzando essas informações com bancos de dados das forças de segurança.

Toda a estrutura do “Smart Suzano” está vinculada à CSI, unidade inaugurada em 2019 e que atualmente opera sob coordenação da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. A central conta com mais de 1,2 mil câmeras espalhadas pela cidade, incluindo dispositivos instalados em todas as escolas municipais, além de pontos estratégicos de monitoramento urbano.

A CSI funciona 24 horas por dia e reúne atuação integrada da GCM, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, permitindo respostas mais rápidas às ocorrências e ampliando a capacidade operacional das forças de segurança.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, os indivíduos identificados pelo sistema têm envolvimento em diferentes tipos de ocorrência, como inadimplência de pensão alimentícia, roubo, furto, homicídio e estupro.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a ferramenta tem fortalecido o trabalho operacional desenvolvido no município. “O ‘Smart Suzano’ amplia nossa capacidade de monitoramento e permite maior agilidade nas abordagens. A tecnologia atua como suporte importante para as equipes que estão nas ruas, proporcionando mais eficiência às ações de segurança”, afirmou.

Balbino ainda ressaltou que o sistema representa um avanço estratégico para a cidade. “Suzano vem consolidando uma estrutura moderna de segurança pública, com integração entre tecnologia, inteligência e atuação operacional. O ‘Smart Suzano’ fortalece esse trabalho ao permitir monitoramento contínuo e respostas mais rápidas diante das ocorrências”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou os resultados obtidos desde a implantação do sistema. “Os números demonstram a importância do investimento em tecnologia aplicada à segurança pública. O ‘Smart Suzano’ tem auxiliado diretamente na localização de pessoas procuradas pela Justiça e fortalecido a atuação integrada das forças policiais, garantindo mais segurança e tranquilidade para a população”, concluiu o chefe do Executivo municipal.