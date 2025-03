Alto Tietê tem mais de 60 mil empreendedoras

Sebrae-SP destaca a importância da atuação das mulheres para a economia regional e os desafios enfrentados no mercado

As mulheres são força motriz em diversas atividades da sociedade e no empreendedorismo não poderia ser diferente. A área de abrangência do Sebrae-SP Alto Tietê conta com mais de 60 mil microempreendedoras individuais (MEIs) que atuam nos mais diversos setores. Este número representa 46% a mais do que o registrado em 2021, quando a região contava com cerca de 41 mil empreendedoras. Neste Dia Internacional da Mulher, o Sebrae-SP celebra a luta das empresárias e os avanços conquistados com o seu trabalho.

Embora as mulheres representem 44% dos MEIs da região, elas enfrentam diversos desafios diários. A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, ressalta que as mulheres têm uma vocação natural para a gestão de negócios. “Elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e muitas buscam no empreendedorismo uma fonte para sustentar a família, especialmente as monoparentais”, explica. A constatação é reforçada pela Pesquisa Empreendedorismo Feminino no Brasil 2024 do Sebrae, que demonstra que 52% das empreendedoras são chefes de família.

As empresárias também são mais escolarizadas do que os empreendedores, mas, mesmo assim, têm um rendimento 30% menor. “Algumas das características das mulheres são a força, a capacidade de correr atrás de seus propósitos, aprender e estudar mais. Esses são diferenciais que agregam mais valor aos seus negócios”, reforça Gilvanda.

O Sebrae-SP oferece uma série de soluções, incluindo capacitações, mentorias e programas exclusivos para o público feminino, tanto para as empreendedoras que já têm a sua empresa quanto para aquelas que buscam oportunidades para empreender. O escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê está localizado na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para mais informações, ligue para (11) 4723-4510.

Sabor de sucesso

A nutricionista Samira Chahade viu nos pães de queijo – prato popular na mesa dos brasileiros – uma oportunidade para criar um negócio para chamar de seu: a Mistura Boa. A ideia saiu do papel em 2011, com a ajuda da irmã, que vendeu um imóvel para apostar no talento e nas boas mãos da empreendedora.

Samira Chahade/Arquivo Pessoal

Para Samira, o Sebrae-SP foi um parceiro estratégico na construção de sua empresa. “Passei por várias capacitações no Sebrae-SP, incluindo o Empretec, que me motivou a criar minha empresa, além de gestão e finanças. Até hoje utilizo a planilha de custos que me apresentaram”, conta.

A relação com o pão de queijo começou quando manteve um negócio com o então marido e, depois, passou a vender a fécula de mandioca, matéria-prima do prato, como representante de uma indústria alimentícia, onde capacitava diversos comércios com receitas e aplicações da farinha.

“Minha família me incentivou a montar meu próprio negócio. Minha irmã, que mora nos Estados Unidos, entrou com o capital, e eu, com a mão de obra. Começamos a produzir pães de queijo congelados, que eram comercializados para estabelecimentos. Crescemos ao longo desses anos e hoje contamos com uma loja de fábrica, um café e um espaço de coworking”, detalha. O próximo passo planejado pela empresária é a exportação de seus produtos, uma forma de expandir sua atuação e a presença do prato tipicamente brasileiro mundo afora.