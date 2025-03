GCM Passa a se Chamar Polícia Municipal com Novas Atribuições

Em uma mudança significativa para a segurança pública local, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos passará a se chamar Polícia Municipal. Essa alteração não é apenas nominal; ela reflete uma ampliação das atribuições da corporação, que agora terá poderes semelhantes aos da Polícia Militar, conforme decisão recente do Supremo Tribunal Federal

A decisão do STF, que confere poder de polícia às Guardas Municipais em todo o país, tem como objetivo fortalecer a segurança pública e otimizar a proteção às comunidades locais. Com essa determinação, os agentes municipais passam a ter autoridade para atuar em diversas frentes policiais, incluindo patrulhamento ostensivo e operações especiais.

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, juntamente com o secretária de segurança, anunciou que o decreto municipal, que formaliza a alteração do nome e as novas funções, será publicado ainda esta semana. A mudança será acompanhada por investimentos em formação e equipamentos para os agentes da policia municipal