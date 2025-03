Vereador David Junior abre mão do carro oficial em favor da Saúde mais uma vez

No dia 19 de fevereiro, o Vereador David Junior reafirmou seu compromisso com a população e sua coerência na luta contra regalias. Pela segunda vez, ele abriu mão do carro oficial, demonstrando que o verdadeiro serviço público se faz com responsabilidade e prioridades bem definidas.

Esse gesto não é novidade. Em 2020, mesmo como suplente, David Junior já havia tomado essa decisão histórica. Na época, ao assumir a cadeira deixada pelo Vereador Nicolas, que foi nomeado Secretário de Serviços Urbanos, ele se tornou o primeiro vereador de Ferraz de Vasconcelos a renunciar ao uso do carro da Câmara. Seu desejo era que o veículo fosse destinado ao Programa de Saúde Melhor em Casa, beneficiando diretamente pacientes que necessitam de atendimento domiciliar. No entanto, a Prefeitura optou por retirar o carro da Saúde e utilizá-lo para autopromoção, uma escolha que ignorou as reais necessidades da população.

Agora, como vereador eleito, David Junior reitera seu posicionamento. Ele tem carro próprio, arca com suas despesas de combustível e manutenção, e acredita que o veículo oficial será muito mais útil se estiver servindo à saúde do povo. Seu desejo é claro: que desta vez a Prefeita Priscila Gambale compreenda que a saúde dos ferrazenses deve estar acima de qualquer estratégia de marketing.