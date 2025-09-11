Motorista fica ferido em acidente grave e carga de caminhão é saqueada em MG

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã de quarta-feira (10), na MG-120, em Nova Era, cidade de Minas Gerais. Um caminhão carregado com fardos de arroz, colidiu com um barranco após o motorista perder o controle do veículo.

O impacto resultou em ferimentos graves no condutor, que ficou preso às ferragens. As equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência (GAVE) foram acionadas e trabalharam em conjunto para a retirada da vítima. O motorista foi encaminhado ao pronto-socorro de Itabira, com suspeita de fraturas nas pernas.

A carga de arroz foi saqueada por moradores do local. Apesar da presença de militares do 26º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária, que tentaram isolar a área, o baú do caminhão foi arrombado e a mercadoria, levada. A polícia informou que recuperou parte da carga e recebeu imagens e informações sobre os veículos utilizados no crime.

O trânsito na rodovia ficou completamente interditado durante a operação de resgate e, após a liberação da via, seguiu com lentidão devido ao alto fluxo de veículos.

Informações do portal “As Notícias Online”