Polícia investiga salto de paraquedas no Cristo Redentor

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) abriu investigação para identificar dois homens suspeitos de invadir o Cristo Redentor, na manhã desta quarta-feira (10). Um deles foi flagrado em vídeo que circula nas redes sociais.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos acessaram o braço direito do monumento, sem autorização, e saltaram de paraquedas em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul.

O caso foi registrado pelo Santuário Cristo Redentor na 7ª DP (Santa Teresa). A Polícia Militar também foi acionada, e a PCERJ informou que busca imagens de câmeras de segurança. Uma perícia será realizada no local para auxiliar na identificação dos envolvidos.

O Cristo Redentor, principal cartão-postal do Brasil, pertence à Arquidiocese do Rio e é tombado como patrimônio histórico e cultural.