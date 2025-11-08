Tornado devastador atinge o Paraná e é classificado como EF3

O município de Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul do Paraná, foi duramente atingido na sexta-feira (7) por um tornado de categoria EF3, conforme classificação do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). O fenômeno, que registrou ventos de até 250 km/h, provocou destruição em larga escala, deixando pelo menos cinco mortos — quatro em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava — e mais de 400 pessoas feridas.

De acordo com o Simepar, o tornado foi formado a partir de uma tempestade supercélula, um tipo de sistema meteorológico raro, caracterizado por fortes correntes de ar ascendentes e rotação dentro das nuvens, o que favorece a formação de tornados de alta intensidade.

A força dos ventos destelhou casas, derrubou postes, destruiu estabelecimentos comerciais e deixou centenas de famílias desabrigadas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários trabalham desde a madrugada no resgate das vítimas, no fornecimento de abrigo e na avaliação dos danos estruturais.

O governador do estado e autoridades locais acompanham a situação e estudam medidas emergenciais de apoio às cidades afetadas. O Simepar segue monitorando as condições climáticas da região, já que há risco de novas instabilidades nas próximas horas.

Classificação: EF3 (Escala Fujita Aprimorada

Velocidade dos ventos: até 250 km/h

Mortos: 5 | Feridos: mais de 400

Cidades mais atingidas: Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava