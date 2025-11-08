Tragédia no Paraná: adolescente de 14 anos está entre as vítimas do tornado

O tornado de grandes proporções que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, na tarde de sexta-feira (7/11), deixou ao menos seis mortos. Entre as vítimas está uma adolescente de 14 anos.

Julia Kwapis estava na casa de uma amiga quando foi arrastada pelos fortes ventos do tornado, segundo informou a família.

O fenômeno foi classificado como EF3 na escala Fujita aprimorada, o que indica ventos entre 218 km/h e 266 km/h, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com o órgão, a tempestade foi provocada por uma supercélula, tipo de formação meteorológica altamente instável, com circulação interna e capacidade de gerar tornados intensos. A combinação de calor, alta umidade e ventos em diferentes direções e altitudes criou o ambiente ideal para a formação do fenômeno.