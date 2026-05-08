Goleiro Bruno é recapturado no Rio após descumprir regras da liberdade condicional

Ex-jogador, condenado pela morte de Eliza Samudio, foi localizado em São Pedro da Aldeia após dois meses foragido. Prisão ocorreu em operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

O goleiro Bruno Fernandes foi preso na noite desta quinta-feira (7) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após permanecer cerca de dois meses foragido da Justiça.

A captura ocorreu no bairro Porto da Aldeia durante uma operação conjunta entre os setores de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo a corporação, o ex-jogador não apresentou resistência durante a abordagem e colaborou com os agentes.

Bruno estava com mandado de prisão em aberto desde o dia 5 de março, após decisão da Vara de Execuções Penais apontar descumprimento das regras impostas para sua liberdade condicional.

Prisão ocorreu após monitoramento das polícias do Rio e de Minas

De acordo com a Polícia Militar, o goleiro foi encontrado após um trabalho de inteligência realizado entre equipes do 25º BPM, sediado em Cabo Frio, e policiais mineiros.

Após a abordagem, Bruno foi levado inicialmente para a 125ª Delegacia de Polícia, em São Pedro da Aldeia, onde o mandado judicial foi cumprido oficialmente.

Posteriormente, ele foi encaminhado para a 127ª DP, em Armação dos Búzios, unidade responsável pela continuidade dos procedimentos legais.

Justiça apontou diversas violações das regras da liberdade condicional

O ex-goleiro havia obtido liberdade condicional em 2023, mas, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, deixou de cumprir diversas determinações impostas pela Justiça.

Entre as irregularidades apontadas estão:

Viagens sem autorização judicial

Descumprimento dos horários de recolhimento

Falta de atualização de endereço por cerca de três anos

Presença em locais proibidos judicialmente

Um dos episódios destacados ocorreu em fevereiro deste ano, quando Bruno viajou ao Acre para atuar pelo Vasco-AC sem autorização da Justiça.

Segundo o processo, ele também deixou de retornar ao regime semiaberto quando determinado.

Além disso, o Ministério Público citou a participação do ex-atleta em eventos esportivos, incluindo presença no Maracanã e em um estádio de Minas Gerais, sem autorização prévia do Judiciário.

Entenda a diferença entre semiaberto e liberdade condicional

No regime semiaberto, o condenado ainda permanece sob custódia do Estado, mas pode sair para trabalhar ou estudar em horários determinados.

Já a liberdade condicional permite que a pena seja cumprida fora do sistema prisional, desde que o beneficiado siga uma série de regras estabelecidas pela Justiça.

Ao identificar violações dessas condições, a Vara de Execuções Penais determinou a regressão do benefício e expediu o mandado de prisão contra Bruno.

Caso Eliza Samudio marcou o país

Eliza Samudio desapareceu em 2010 em um dos casos criminais de maior repercussão da história recente do Brasil.

A investigação concluiu que ela foi assassinada após cobrar de Bruno o reconhecimento da paternidade do filho que teve com o jogador, Bruninho Samudio.

Em 2013, Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de:

Homicídio triplamente qualificado

Ocultação de cadáver

Sequestro e cárcere privado

O goleiro permaneceu preso em regime fechado entre 2010 e 2019, quando conseguiu progressão para o semiaberto.

Família de Eliza Samudio reage à nova prisão

Após a recaptura do ex-jogador, familiares de Eliza afirmaram sentir alívio com a decisão judicial e com a prisão realizada pelas autoridades.

O caso voltou a repercutir nacionalmente devido ao histórico de progressões de pena concedidas ao goleiro e às constantes discussões envolvendo sua participação em clubes de futebol após a condenação.

Mesmo mais de uma década após o crime, o assassinato de Eliza Samudio segue sendo um dos episódios mais emblemáticos do noticiário policial brasileiro.