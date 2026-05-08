Itaquá promove vacinação no CEMI e alcança 400 idosos

Iniciativa reforçou a imunização da melhor idade com atendimentos, orientações e ações de bem-estar

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio das secretarias de Assistência Social e Saúde, realizou uma ação de vacinação no CEMI (Centro de Convivência da Melhor Idade), reforçando o cuidado com a saúde da população idosa e ampliando o acesso aos serviços de prevenção.

Ao todo, foram aplicadas 423 doses de vacinas, sendo 222 contra influenza, 164 contra a covid-19, 23 da dupla adulto e 14 contra a hepatite B. Os números demonstram o alcance da iniciativa e o compromisso em garantir a proteção contra doenças, especialmente entre o público da melhor idade, que exige atenção redobrada.

Além da imunização, o CEMI promoveu um dia especial voltado ao bem-estar dos participantes, com avaliação bucal e orientações de saúde, destacando a importância do cuidado integral e da prevenção contínua. A ação também proporcionou um momento de convivência, acolhimento e troca de experiências.

“A vacinação é fundamental para prevenir doenças e salvar vidas. Nosso objetivo é garantir que a população, especialmente a melhor idade, esteja protegida e bem assistida”, destacou o secretário de Assistência Social e de Saúde, Gabriel Rocha.

Para tornar o ambiente ainda mais leve e acolhedor, o Zé Gotinha marcou presença, levando informação, conscientização e alegria, além de incentivar a adesão à vacinação de forma lúdica e acessível.

“Seguimos avançando com ações que fazem a diferença na vida das pessoas. Nosso compromisso é construir uma cidade cada vez mais saudável, humana e preparada para cuidar de todos”, completou o prefeito Eduardo Boigues.