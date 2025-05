Vereador Eliel Fox homenageia Mãe Mercês com moção de aplausos na Câmara de Ferraz

Mineira de Ouro Branco, mas morando no Jardim São João em Ferraz de Vasconcelos desde 1970, a benzedeira Mercês Alves Viana recebeu moção de aplausos da Câmara Municipal local na sessão ordinária, na terça-feira, dia 20. O tributo é um reconhecimento da Casa pelos relevantes serviços prestados pela rezadeira, carinhosamente conhecida como Mãe Mercês à sociedade ferrazense em geral.

Segundo documento nº0020/2025, a benzedeira é um verdadeiro exemplo de dedicação, amor e serviço voltado ao próximo, ao longo de mais de 55 anos. Nas mais de cinco décadas, Mãe Mercês tem se entregado com humildade e fé a uma missão nobre e silenciosa, abençoando, cuidando e ajudando aqueles que mais precisam sem, ao mesmo tempo, fazer qualquer tipo de distinção.

No dia a dia, a Mãe Mercês usa a sua espiritualidade para trazer alívio, cura e conforto a todos que a procuram. No fundo, o seu trabalho vai muito além do mundo espiritual, que já é profundo e significativo, alcançando assim também o campo social. Enfim, ela estende as mãos a quem sofre, aconselhando quem por vezes encontra-se perdido na vida mundana.

Em suma, a sua trajetória pessoal é marcada por um compromisso genuíno com a transformação de vidas e a construção de uma comunidade mais justa, unida e solidária. Autor da moção de aplausos, o vereador Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox, classificou a dona Mercês como uma pessoa iluminada. A homenagem ganhou elogios dos colegas presentes no plenário.

Acompanhada de familiares, a Mãe Mercês agradeceu o tributo concedido pelo Poder Legislativo em reconhecimento ao seu trabalho espiritual e social desenvolvido na cidade em prol, principalmente, dos menos favorecidos. Afinal de contas, a rezadeira tornou-se uma referência espiritual não apenas em Ferraz de Vasconcelos, porém, até fora do país, já que também atende pessoas dos Estados Unidos, Japão e países europeus.

Por Pedro Ferreira, em 21/05/2025.