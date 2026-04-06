VOLTA DO FERIADO: TRÂNSITO INTENSO TRAVA A MOGI-BERTIOGA NESTE DOMINGO

O retorno do feriado prolongado tem sido marcado por lentidão e paciência redobrada para quem utiliza a Rodovia Mogi-Bertioga neste domingo (5). O fluxo de veículos aumentou significativamente ao longo do dia, principalmente no sentido de volta para o Alto Tietê.

De acordo com informações, o tráfego ficou mais carregado entre os quilômetros 69 e 83, no sentido Mogi das Cruzes, com maior intensidade a partir do início da tarde. Motoristas enfrentam tempo de viagem de aproximadamente 1h30 no trajeto entre Bertioga e Mogi. ￼

Apesar do grande volume de veículos, não houve registro de acidentes até o momento, segundo a concessionária responsável pela rodovia. O aumento no movimento já era esperado devido ao retorno do feriado de Páscoa, que deve movimentar mais de 70 mil veículos ao longo dos dias. ￼

O cenário reforça a importância do planejamento antes de pegar a estrada, com orientação para que os motoristas consultem as condições do trânsito em tempo real e redobrem a atenção, principalmente nos trechos de serra, conhecidos pelas curvas e pelo fluxo intenso em períodos de feriado.

A recomendação é evitar horários de pico e, se possível, adiar o retorno para fugir dos congestionamentos.