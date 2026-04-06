Prazo para regularizar título de eleitor termina em 6 de maio de 2026: veja como garantir o direito ao voto

Eleitores têm até 6 de maio para resolver pendências e garantir participação nas eleições; biometria será obrigatória em todos os casos

Data limite acende alerta para eleitores em todo o país

Eleitores brasileiros que precisam emitir o título pela primeira vez ou regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral têm até o dia 6 de maio de 2026 para ficar em dia e garantir o direito ao voto.

O prazo é considerado decisivo porque, sem a regularização dentro do período estabelecido, o cidadão ficará automaticamente impedido de participar das eleições.

A medida envolve tanto novos eleitores quanto aqueles que possuem pendências cadastrais ou não realizaram etapas obrigatórias do processo eleitoral.

Quem precisa regularizar o título

O alistamento eleitoral é obrigatório para brasileiros com idade entre 18 e 70 anos. Já para jovens de 16 e 17 anos e pessoas acima de 70 anos, o procedimento é facultativo.

Ainda assim, mesmo nos casos facultativos, a regularização é essencial para quem deseja exercer o direito ao voto em 2026.

Estão entre os principais casos que exigem atenção:

— Jovens que vão tirar o título pela primeira vez

— Eleitores com pendências ou irregularidades cadastrais

— Pessoas que mudaram de cidade e precisam transferir o domicílio eleitoral

— Cidadãos que ainda não realizaram o cadastro biométrico

Biometria passa a ser exigência obrigatória

Um dos pontos mais importantes para as eleições de 2026 é a exigência do cadastro biométrico.

Segundo a Tribunal Superior Eleitoral, nenhum procedimento será concluído sem o registro de biometria, o que inclui:

— Emissão do primeiro título

— Transferência de domicílio eleitoral

— Atualização de dados cadastrais

Na prática, isso significa que o eleitor até pode iniciar o processo online, mas precisará comparecer presencialmente para finalizar o atendimento.

Como iniciar o atendimento eleitoral

O primeiro passo pode ser feito pela internet, por meio do sistema de autoatendimento disponível nos sites oficiais da Justiça Eleitoral.

Após essa etapa inicial, será necessário comparecer a um cartório eleitoral para concluir o processo com a coleta de:

— Impressões digitais

— Fotografia

— Assinatura

Todo o procedimento deve ser finalizado até o prazo final de 6 de maio.

Aplicativo e-Título facilita acesso aos dados

Outra ferramenta importante para os eleitores é o e-Título, aplicativo oficial que reúne informações eleitorais e pode ser utilizado como documento digital no dia da votação.

Por meio do app, o cidadão pode:

— Consultar sua situação eleitoral

— Acessar dados do título

— Verificar local de votação

Apesar da praticidade, o aplicativo não substitui a necessidade de regularização ou cadastramento biométrico.

Consequências para quem não regularizar

Eleitores que não resolverem sua situação dentro do prazo ficarão impedidos de votar nas eleições de 2026 e poderão enfrentar outras restrições administrativas.

Entre as principais consequências estão:

— Impossibilidade de emitir passaporte

— Dificuldades para assumir cargos públicos

— Restrições em processos que exigem quitação eleitoral