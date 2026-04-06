Banco Central impõe sigilo até 2033 sobre caso Banco Master

Decisão de manter documentos sob segredo por oito anos reacende discussão sobre limites entre estabilidade financeira e direito à informação

Sigilo prolongado no caso Banco Master

O Banco Central do Brasil classificou como secretos os documentos relacionados à liquidação extrajudicial do Banco Master, impondo um período de sigilo de oito anos — válido até novembro de 2033.

A decisão foi formalizada após pedido via Lei de Acesso à Informação e, segundo a autoridade monetária, está fundamentada na necessidade de proteger o interesse público ligado à estabilidade financeira, econômica e monetária do país.

O sigilo foi estabelecido ainda em 2025 pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no contexto da crise que levou à interrupção das atividades do banco.

Justificativa: estabilidade e investigações em curso

De acordo com o Banco Central, a divulgação imediata dos documentos poderia comprometer não apenas o sistema financeiro, mas também atividades sensíveis de supervisão e investigação.

A autarquia argumenta que os registros envolvem informações estratégicas que, se tornadas públicas neste momento, poderiam prejudicar:

— A atuação de órgãos de fiscalização

— Processos de apuração de irregularidades

— Medidas de prevenção a novas crises no sistema financeiro

Além disso, há o entendimento de que a publicidade irrestrita poderia gerar instabilidade ou interpretações equivocadas no mercado, especialmente em um cenário de sensibilidade econômica.

TCU pressiona por revisão do sigilo

A decisão do Banco Central, no entanto, não passou sem questionamentos. O Tribunal de Contas da União entrou no debate sobre a necessidade e extensão do sigilo.

O ministro Jhonatan de Jesus, relator do caso na Corte, determinou que o Banco Central esclareça quais partes do processo realmente precisam permanecer restritas.

Em despacho assinado em março de 2026, o ministro solicitou que a autoridade monetária detalhe:

— Quais documentos exigem sigilo integral

— Quais trechos poderiam ser divulgados parcialmente

— Se há possibilidade de liberação total de parte dos autos

A iniciativa indica uma tentativa de equilibrar transparência pública e proteção institucional, tema recorrente em casos envolvendo o sistema financeiro.

Entenda a liquidação do Banco Master

A liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada em novembro de 2025 pelo Banco Central, após a identificação de uma série de problemas graves.

Segundo a autoridade monetária, a decisão foi motivada por:

— Grave crise de liquidez no conglomerado

— Comprometimento significativo da saúde financeira

— Violações às normas do Sistema Financeiro Nacional

A medida atingiu não apenas o banco principal, mas todo o grupo financeiro ligado à instituição.

Instituições afetadas pela decisão

Foram incluídas no processo de liquidação extrajudicial as seguintes entidades do conglomerado:

— Banco Master S/A

— Banco Master de Investimento S/A

— Banco Letsbank S/A

— Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários

Apesar da gravidade da intervenção, os dados indicavam que o grupo representava uma parcela relativamente pequena do sistema financeiro nacional, com cerca de 0,57% dos ativos totais e 0,55% das captações.

Transparência versus estabilidade: o debate continua

A decisão de impor sigilo por um período tão longo reacende um debate clássico no setor público: até que ponto a proteção do sistema financeiro justifica a restrição ao acesso à informação?

Especialistas apontam que, embora a preservação da estabilidade seja essencial, a falta de transparência pode gerar:

— Desconfiança por parte da sociedade

— Dificuldades na fiscalização independente

— Questionamentos sobre a atuação de órgãos reguladores

Por outro lado, autoridades defendem que casos como o do Banco Master exigem cautela, uma vez que a divulgação prematura de dados sensíveis pode provocar efeitos sistêmicos indesejados.