Paixão de Cristo reúne centenas de fiéis em Ferraz Procissão percorreu as principais avenidas da cidade

A Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a Igreja Nossa Senhora da Paz e o Grupo de Teatro Sonharte, realizou nesta sexta-feira (03) a encenação da Paixão de Cristo.

A concentração teve início na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Rua Tiradentes, Vila Andeyara, e seguiu percurso pela Avenida Santos Dumont, com pequenas pausas para relembrar momentos importantes da história de Cristo e reafirmar princípios bíblicos como o perdão dos pecados e a ajuda aos mais necessitados.

Centenas de fiéis devotos foram às ruas para acompanhar a procissão, como Júlia Batista, moradora de Ferraz há 42 anos. “Todos os anos eu acompanho a procissão. Em momentos difíceis, fortalecer a fé é sempre preciso”, relatou.

A procissão já é tradicional na cidade e a Gildete da paróquia Nossa Senhora da Paz não perde em nenhum ano. “Eu sou da pastoral ‘Acolhida’, hoje vim ajudar no percurso e não perco nenhum ano, eu amo me reunir com as pessoas durante este período tão importante”, pontuou.

“É sempre um prazer apoiar as atividades culturais da cidade, temos a participação de pessoas que trabalham com a gente na cultura e alunos da Estação Cidadania que estão presentes ajudando na encenação. Somos muito gratos pela participação em massa da população”, comentou a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto.

A procissão culminou na Paróquia Nossa Senhora da Paz, onde ocorreu um dos momentos mais aguardados pelos fiéis: a encenação da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo.