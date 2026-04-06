Inflação para 2026 sobe pela 4ª semana seguida e mercado reage a tensões no Oriente Médio

Relatório Focus aponta alta nas projeções do IPCA enquanto guerra e petróleo pressionam expectativas econômicas
Mercado revisa inflação e mantém atenção no cenário externo
O mercado financeiro elevou, pela quarta semana consecutiva, a projeção para a inflação oficial do Brasil em 2026, medida pelo IPCA.
De acordo com o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central do Brasil nesta segunda-feira (6), a estimativa subiu para 4,36%, avanço de 0,05 ponto percentual em relação à semana anterior.
O movimento reflete uma crescente preocupação dos analistas com fatores externos, especialmente os impactos da guerra no Oriente Médio e a volatilidade nos preços do petróleo.
Guerra e petróleo pressionam expectativas
A escalada das tensões no Oriente Médio tem sido um dos principais fatores no radar dos economistas. O conflito tem potencial de impactar diretamente o preço do petróleo, um insumo essencial para a economia global.
Esse cenário afeta a inflação por diferentes caminhos:
— Aumento dos custos de combustíveis
— Pressão sobre transporte e logística
— Repasses para preços de alimentos e produtos industriais
A combinação desses fatores pode gerar um efeito em cadeia, elevando os preços ao consumidor e dificultando o controle inflacionário.
Projeções sobem também para os próximos anos
Além da revisão para 2026, o mercado também ajustou para cima as expectativas de inflação nos anos seguintes.
As projeções atuais indicam:
— 2027: 3,85%
— 2028: 3,60%
Os números mostram uma percepção de que o controle inflacionário pode permanecer desafiador no médio prazo, especialmente diante de incertezas no cenário internacional.
Selic, PIB e câmbio seguem estáveis
Enquanto a inflação apresenta trajetória de alta nas projeções, outros indicadores importantes permaneceram praticamente inalterados.
Para 2026, o mercado estima:
— Crescimento do PIB em 1,85%
— Taxa Selic em 12,50% ao ano
— Câmbio em R$ 5,40
A estabilidade dessas projeções indica que, apesar das pressões inflacionárias, o cenário base para atividade econômica e política monetária ainda não sofreu alterações significativas.
Relatório Focus como termômetro do mercado
O relatório Focus é uma das principais ferramentas utilizadas para acompanhar as expectativas do mercado financeiro. Ele reúne projeções de instituições para indicadores-chave da economia brasileira.
Neste contexto, a elevação consecutiva das estimativas de inflação acende um alerta para a condução da política monetária e para os desafios de manter os preços sob controle.