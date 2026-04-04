Search
Close this search box.

4ª reunião sobre legislações urbanísticas em Arujá acontece no dia 15 com participação popular

População poderá participar presencialmente ou online da discussão sobre mudanças nas legislações urbanísticas do município

Prefeitura convoca moradores para debater futuro urbano da cidade

A Prefeitura de Arujá realizará, em conjunto com a Câmara Municipal de Arujá e a Secretaria de Planejamento Urbano, a 4ª Audiência Pública de Revisão das Legislações Urbanísticas.

O encontro está marcado para o dia 15 deste mês, às 18h, e será realizado na sede da Câmara, localizada na Rua Rodrigues Alves, 51, no Jardim Albino Neves.

A iniciativa faz parte do processo de atualização das normas que orientam o crescimento e a organização territorial da cidade, sendo considerada uma etapa essencial para o planejamento urbano de Arujá.

Proposta de zoneamento será apresentada

Durante a audiência, será apresentada a proposta de zoneamento do município, construída com base em:

— Estudos técnicos especializados
— Diagnósticos urbanos atualizados
— Contribuições da população coletadas previamente

As sugestões populares foram reunidas durante a oficina de leitura comunitária realizada em janeiro, que serviu como base para a elaboração inicial do projeto.

O zoneamento é um dos principais instrumentos de planejamento urbano, pois define como diferentes áreas da cidade podem ser utilizadas, impactando diretamente temas como moradia, comércio, mobilidade e preservação ambiental.

A audiência pública será um momento aberto para que a população possa contribuir diretamente com o processo de revisão das legislações urbanísticas.

Entre as possibilidades de participação estão:

— Apresentação de sugestões
— Indicação de ajustes na proposta
— Apontamento de demandas locais
— Proposição de correções técnicas ou comunitárias

A participação da sociedade civil é considerada fundamental para garantir que o planejamento urbano reflita as necessidades reais da população e promova um desenvolvimento mais equilibrado.

Como participar presencialmente ou online

Os interessados poderão acompanhar e participar da audiência de duas formas.

Presencialmente, basta comparecer à Câmara Municipal de Arujá no horário marcado.

Já quem não puder estar no local poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube, ampliando o acesso e a transparência do processo.

Planejamento urbano e desenvolvimento da cidade

A revisão das legislações urbanísticas é uma etapa estratégica para o futuro de Arujá, pois orienta decisões que impactam diretamente o crescimento do município nos próximos anos.

Entre os principais objetivos estão:

— Organizar a expansão urbana
— Melhorar a infraestrutura da cidade
— Garantir uso adequado do solo
— Promover desenvolvimento sustentável

A audiência pública, nesse contexto, se consolida como um espaço de diálogo entre poder público e população, permitindo que os moradores participem ativamente das decisões que moldam o futuro da cidade.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube