Cão percorre 12 km para se despedir do tutor em velório no Sul de Minas

Um gesto de fidelidade e amor incondicional comoveu moradores de Ipuiúna, no Sul de Minas Gerais. Nick, um cachorro sem raça definida percorreu cerca de 12 quilômetros sozinho até chegar ao velório de seu tutor, Claudemir Cândido Luiz, conhecido como Marola, que morreu vítima de um infarto fulminante em 15 de agosto.

Claudemir tinha 45 anos e vivia no sítio da família, onde dividia a rotina com o cão há dez anos. Segundo familiares, a relação entre os dois sempre foi marcada por forte companheirismo.

No dia da morte, Marola passou mal enquanto tentava buscar ajuda na cidade, mas não resistiu após dar entrada no hospital. Durante o velório, familiares e amigos foram surpreendidos com a chegada inesperada do cachorro, que ninguém havia levado ao local.

De acordo com a cunhada de Claudemir, a terapeuta Kátia Luiz, o animal demonstrava sinais de abatimento. “Ele ficou com os olhinhos lacrimejando, totalmente diferente do comportamento normal dele. Foi muito triste de ver. Ele realmente sentiu”, relatou em entrevista à EPTV, afiliada da Rede Globo.

Em um momento que emocionou os presentes, Nick foi colocado sobre o caixão. O cão cheirou, abanou o rabo, deitou-se e chorou, em um gesto interpretado pela família como uma despedida. “A fidelidade o levou até o tutor. Esse amor que ele demonstrou é algo que muitas vezes nem o ser humano consegue expressar”, destacou Kátia.

Para o irmão da vítima, José Cândido Luiz, a cena evidenciou não apenas o vínculo entre Nick e Marola, mas também a forma afetuosa como o homem era lembrado. “Ele não está mais aqui, mas ficam as boas lembranças. Isso levaremos para sempre”, afirmou.

Após o episódio, Nick permanece com a família, que agora se dedica a retribuir o carinho e lealdade demonstrados pelo animal ao longo de sua vida ao lado do tutor.