Presa por matar namorado com 40 tesouradas pode também ter matado o marido

Uma professora de estética de 62 anos foi presa na sexta-feira (24/10) em Bebedouro (SP), acusada de ter matado o namorado, de 21 anos, com pelo menos 40 tesouradas e ocultado o corpo no quintal de sua casa.

Segundo a polícia, o crime ocorreu após uma discussão entre a mulher, identificada como Jussara Luzia Fernandes, e o rapaz, Alex Sandro da Silva Roch a. O corpo foi enterrado em um buraco disfarçado no quintal, no qual a suspeita teria declarado tratar-se de um cachorro enterrado.

Além disso, a investigação da Polícia Civil de São Paulo apontou que Jussara também será investigada pela morte do ex-marido, ocorrida em janeiro de 2025 na mesma residência inicialmente tratada como afogamento, agora pode ser reclassificada como homicídio.

A suspeita está detida e responde por homicídio e ocultação de cadáver; o caso segue em investigação para apurar todas as circunstâncias e possíveis envolvimentos.