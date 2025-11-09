Casal é preso com 50 kg de cocaína em Ferraz de Vasconcelos

Na tarde da última sexta-feira (7/11), em operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, um casal foi detido em flagrante por transportar cerca de 50 kg de cocaína no município de Ferraz de Vasconcelos, região do Alto Tietê. ￼

De acordo com a investigação da delegacia local, o trabalho vinha sendo monitorado há mais de um mês, com campanas que levantaram movimentações suspeitas ligadas ao esquema de abastecimento de traficantes na região. ￼

Durante a abordagem, os agentes interceptaram o veículo usado pela dupla e encontraram 50 “tijolos” de cocaína no interior do automóvel. ￼

Segundo estimativas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o prejuízo ao tráfico com a apreensão ultrapassa a marca de R$ 500 mil. ￼

O casal teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e o caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba, sob os crimes de tráfico de drogas e apreensão de veículo. ￼

A operação reforça a intensificação das ações de combate ao tráfico nas cidades da região do Alto Tietê, onde esquemas de distribuição têm sido alvo constante. O trabalho da polícia — com monitoramento, campanas e cooperação entre delegacias — mostra resultados concretos com apreensões de grande porte como esta.

Mais informações sobre prisões, identidades dos envolvidos e desdobramentos da investigação serão divulgadas à medida que o processo avança.