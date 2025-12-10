Santa Isabel inaugura o Sesi Maker: Um marco para a educação inovadora no município

Na manhã desta segunda-feira, 8 de dezembro, Santa Isabel celebrou a inauguração do Espaço SESI Maker, resultado do prêmio conquistado pelo município em reconhecimento ao destaque no Programa Alfabetização Responsável (PAR), promovido pelo SESI-SP. A iniciativa reafirma o compromisso da rede municipal com a qualidade da educação e valoriza o trabalho de gestores, professores, estudantes e de toda a comunidade escolar.

Cultura “mão na massa”

O SESI Maker chega como um grande avanço na construção de uma educação inovadora, criativa e centrada no estudante. Baseado na cultura do “mão na massa”, o espaço integra teoria e prática, estimula a elaboração de projetos reais e fortalece habilidades essenciais para o século XXI, como pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas, colaboração e autonomia.

Totalmente alinhado à BNCC e à BNCC da Computação, o ambiente promove protagonismo estudantil e experiências significativas de aprendizagem, abrindo caminhos para que nossas crianças e jovens desenvolvam não apenas competências acadêmicas, mas também repertórios que os preparem para os desafios atuais e futuros.

Possibilidade de transformação

O município recebeu todo o mobiliário e equipamentos necessários para o funcionamento do SESI Maker, incluindo canetas 3D, computadores de alta performance, impressora 3D, drone, braço robótico, entre outros. Esses recursos tecnológicos garantem um ambiente completo e estimulante para as atividades educacionais.

Os alunos da rede municipal terão a oportunidade de visitar o espaço conforme um cronograma de visitas e participarão de oficinas ministradas pelo orientador educacional digital, profissional contratado pelo SESI especificamente para atuar no SESI Maker de Santa Isabel.

A inauguração do SESI Maker marca não apenas a entrega de um novo equipamento educacional, mas a abertura de novas possibilidades de transformação, tecnologia e inovação para Santa Isabel. É um investimento direto no futuro dos estudantes e um passo importante na construção de uma cidade que acredita no poder da educação para mudar realidades.