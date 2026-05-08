Prefeitura de Santa Isabel realizará Caminhada do Maio Laranja

Evento, em alusão à luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, ocorre no dia 23 de maio
A Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizará no dia 23 de maio a Caminhada da Campanha Maio Laranja, ação de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
A concentração acontecerá às 9h30, em frente à delegacia, com início da caminhada às 10h. O percurso será encerrado na Praça da Bandeira.
A mobilização integra a campanha nacional do 18 de Maio, data dedicada ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, reforçando a importância da prevenção, da identificação de situações de risco e da denúncia.
A ação busca mobilizar a sociedade para a proteção das crianças e adolescentes, promovendo conscientização, cuidado e responsabilidade coletiva.