Programa ‘Arujá, aqui tem Cultura’ abre inscrições para mais de 30 oficinas culturais

Mais cultura e entretenimento para a família arujaense! A Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu as inscrições para as oficinais culturais do Programa Municipal “Arujá, Aqui tem Cultura”.

As oficinas ocorrerão em diversos polos culturais espalhados pela cidade e para participar é simples, basta realizar o cadastro via site (https://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/projeto/cursosGerais/) e escolher entre as mais de 30 atividades possíveis.

As modalidades ofertadas contemplam todas as faixas etárias a partir dos 4 anos de idade, entre elas: Teatro para pessoas 50+, Fanfarra, Musicalização e Passinho dos Anos 80.

Confira a lista de modalidades disponíveis: