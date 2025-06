Homem agride bebê de 4 meses em Belo Horizonte, alegando confundi-lo com boneco “Reborn”

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante em Belo Horizonte após agredir um bebê de apenas quatro meses. O agressor alegou ter confundido a criança com um boneco “reborn”, afirmando que os pais estariam usando o bebê para “furar” a fila de um trailer de lanches.

De acordo com relatos da mãe da criança, o homem, desconhecido da família, se aproximou e começou a interagir com o bebê. Em seguida, ele teria insistido repetidamente que a criança era um “bebê reborn”.

Mesmo após os pais tentarem convencê-lo de que se tratava de um bebê de verdade, o homem agrediu a criança com um tapa, causando um inchaço na cabeça. Ele foi contido pelas outras pessoas no local até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante.

O bebê foi levado ao Hospital João XXIII, onde a equipe médica confirmou que a criança não corria risco de vida.

Em depoimento, o suspeito justificou sua ação alegando irritação com a mãe da criança, por supostamente querer preferência na fila do trailer de lanches. O agressor admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas, de acordo com as autoridades, ele demonstrava “sobriedade em suas ações” durante a abordagem policial.

O homem foi encaminhado à Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil, localizada no Barro Preto.

A TV Cenário segue acompanhando o desdobramento do caso. As informações são do portal G1.