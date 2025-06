Itaquá inaugura creche no Jardim Napoli e chega a 8ª unidade entregue em 40 dias

Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Boigues destacou a importância do investimento contínuo na educação. “Cada espaço desse representa o compromisso com o futuro das crianças e com as famílias da cidade. Garantir educação de qualidade desde os primeiros anos é uma das nossas prioridades. Já são oito unidades entregues em apenas 40 dias, um avanço histórico para Itaquaquecetuba”, afirmou.

A secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, também ressaltou o impacto da nova unidade para a comunidade local. “Essa creche foi planejada com muito carinho para oferecer um ambiente acolhedor, seguro e com todas as condições para o desenvolvimento integral das crianças. É uma alegria ver tantas unidades sendo entregues em tão pouco tempo”, declarou.

O secretário de Governo, Marcello Barbosa, falou do trabalho integrado entre as secretarias para a concretização das entregas. “Esse resultado é fruto de uma gestão comprometida, que trabalha de forma unida e eficiente. Cada nova creche representa mais dignidade, oportunidades e esperança para as famílias. Seguimos firmes, fazendo a transformação acontecer”, concluiu.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades, munícipes e familiares da patronesse. Os estudantes prestaram homenagens com apresentação musical e entrega de lembrancinhas.