Tragédia em Parelheiros: Menino de 9 anos mata a própria mãe após repreensão

Na noite de quinta-feira (25), uma tragédia abalou a comunidade de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, foi fatalmente esfaqueada pelo próprio filho, um menino de 9 anos, após uma discussão em frente ao comércio da vítima.

O que aconteceu

Segundo relatos de testemunhas, a comerciante teria chamado a atenção do filho para que ele parasse de brincar na rua. Mais tarde, ao buscá-lo na casa do padrasto do garoto, ela teria alertado que informaria a um familiar sobre o comportamento do menino. Em resposta, a criança foi até a cozinha, pegou uma faca e a escondeu sob a manga da blusa. Ao se aproximar da mãe, acompanhada do irmão mais velho, o garoto desferiu um único golpe na região abdominal.

Ferida, Caline pediu um “último abraço” ao filho antes de ser levada ao pronto-socorro Balneário São José e, posteriormente, transferida ao Hospital de Parelheiros, onde faleceu.