“Estamos otimistas”, diz Alckmin sobre encontro entre Lula e Trump

O vice-presidente Geraldo Alckmin expressou otimismo quanto ao encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, previsto para ocorrer na próxima semana. Apesar de ainda não haver confirmação sobre data e formato da reunião, Alckmin considera o encontro um passo importante para avançar nas negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.

O encontro foi inicialmente anunciado por Trump durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, no dia 23 de setembro. Após um breve encontro entre os líderes, Trump afirmou que eles se abraçaram e confirmaram a intenção de conversar na semana seguinte para discutir as tarifas. Ele também destacou que prefere fazer negócios com pessoas de quem gosta.

Fontes do Ministério das Relações Exteriores sugerem que um encontro em território neutro poderia reduzir a exposição de Lula a possíveis imprevisibilidades de Trump. Além disso, há a possibilidade de que a conversa inicial seja realizada por telefone ou videoconferência, com um encontro presencial sendo agendado posteriormente.

Alckmin também lembrou que, anteriormente, o governo dos EUA excluiu a celulose brasileira da lista de produtos afetados pelo tarifaço, indicando um movimento positivo nas negociações.