Cemitério da Paz recebe melhorias e programação especial para o Dia de Finados

Espaço está sendo preparado com diversos serviços de zeladoria para receber os visitantes e contará com missas e cultos ao longo do domingo (02)

A Prefeitura de Poá concluirá nesta semana uma série de ações no Cemitério da Paz, localizado na Rua João Pekny, 430, no Jardim Itamarati, em preparação para o Dia de Finados, celebrado no próximo domingo (02). O espaço, que tradicionalmente recebe milhares de visitantes nesta data, passou por serviços de limpeza, poda de árvores, roçagem, varrição, calçamento e pavimentação de vias internas, além de operação tapa-buracos em ruas já asfaltadas.

O objetivo é garantir conforto, segurança e um ambiente acolhedor para as famílias que irão prestar homenagens aos entes queridos. Além das melhorias estruturais, o local contará com programação religiosa durante todo o dia, com missas e cultos evangélicos realizados em diferentes pontos do cemitério (programação abaixo).

O prefeito Saulo Souza destacou a importância simbólica e emocional do Dia de Finados para a população poaense. “O Dia dos Finados é uma data de profundo significado para muitas famílias em Poá e em todo o Brasil. Estamos empenhados em proporcionar um ambiente de respeito e dignidade para aqueles que desejam homenagear seus entes queridos”, afirmou.

Ele relembrou ainda o estado de abandono em que o local se encontrava antes do início de sua gestão e o esforço da administração em reverter a situação. “O Cemitério Municipal de Poá é como uma cidade dentro da própria cidade. No início da nossa gestão, encontramos este espaço totalmente abandonado e, por isso, iniciamos uma força-tarefa para transformá-lo em um lugar digno, seguro e acolhedor”, completou.

A secretária de Serviços Urbanos, Gizele Dias, explicou que, com a proximidade do feriado, as equipes seguem realizando os ajustes finais de limpeza e organização, incluindo a remoção de entulhos, pintura de guias e muros. “A expectativa é de grande movimentação durante todo o dia 2 de novembro. Queremos garantir que todos possam prestar suas homenagens com tranquilidade e conforto. O Dia de Finados é uma oportunidade de reflexão e amor, e a cidade está preparada para acolher a todos”, destacou.

Novo Ossário Municipal

As melhorias no Cemitério da Paz fazem parte de um plano de revitalização contínuo iniciado na atual gestão. Uma das ações mais importantes foi a reforma e reinauguração do Ossário Municipal, entregue em agosto deste ano. O espaço, que passou por pintura interna e externa, substituição da fiação elétrica, troca do forro e do telhado metálico, recebeu também nova iluminação e uma cerca de aço em espiral na parte superior, para aumentar a segurança e evitar invasões.

Com capacidade para 2,5 mil ossadas, o Ossário foi projetado para garantir mais dignidade no cuidado com a memória das pessoas que já partiram e de seus familiares. Durante a inauguração, o prefeito ressaltou que a obra foi além da reforma estrutural, ela reforçou o compromisso da atual gestão com a memória e com o cuidado humano. “Não se trata apenas de mármores, porcelanatos, nova iluminação, novas paredes, um novo telhado, mas sim de um espaço de acolhimento, de respeito e de dignidade para todas as famílias poaenses”, destacou.

Programação

As missas católicas serão celebradas em uma tenda montada no estacionamento do Cemitério, com a seguinte programação:

8h – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com o padre Reginaldo Martins;

09h30 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com o padre Ruy Galdino;

11h – Paróquia São José, com o padre Sérgio Miranda;

12h30 – Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com o padre; Wanderlei Malachias;

14h – Paróquia Santa Rosa de Lima, com o padre Gesildo Torres;

16h – Paróquia Santa Helena, com o padre Ulisses Ramos.

Já os cultos evangélicos serão realizados próximo à Capela do Cemitério, nos horários das 9h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h, conduzidos por diferentes pastores do município.