A Prefeitura de Itaquaquecetuba abriu na segunda-feira (27), as inscrições para o concurso público nº 02/2025, que será realizado pela Fundação Vunesp. O certame oferece vagas para diferentes níveis de escolaridade, com destaque para as áreas de educação, contabilidade e Procuradoria Municipal.

São oportunidades para os cargos de técnico contábil, contador, procurador municipal, professor titular de educação especial e educação infantil e professor titular de ensino fundamental (cadastro reserva).

Os salários variam de R$ 2.428,71 a R$ 20.504,17, com jornadas de 24 a 40 horas semanais, conforme o cargo. “Esse concurso é uma oportunidade importante para fortalecer nosso quadro de servidores e garantir a continuidade dos serviços públicos com qualidade. Valorizamos a transparência para uma gestão eficiente para todos”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

As inscrições poderão ser realizadas até 25 de novembro exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (vunesp.com.br). As taxas variam de R$ 65 a R$ 95, dependendo da função. Haverá período para solicitação de isenção de taxa nos dias 27 e 28 de outubro.

A aplicação das provas objetivas e prático-profissionais está prevista para o dia 25 de janeiro de 2026. O processo seletivo segue as normas legais e reserva vagas para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados negros, pardos, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.

“Estamos abrindo espaço para profissionais qualificados que queiram contribuir com o desenvolvimento da cidade. O concurso reforça que a gestão valoriza o servidor”, afirmou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

O edital completo, com todos os detalhes sobre as etapas, cronograma e requisitos para cada cargo, está disponível no site da prefeitura

http://cutt.ly/Zr4zbWxL

“Nosso objetivo é fortalecer o quadro funcional com servidores qualificados e comprometidos com o serviço público. Esse concurso vem atender às demandas das secretarias e reforçar a eficiência da gestão municipal”, completou o secretário de Administração, Mário Toyama.