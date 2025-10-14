Delegada casada com assassino de gari tem novo afastamento do trabalho em Minas Gerais

A delegada Ana Paula Balbina, casada com o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes durante uma discussão de trânsito em Belo Horizonte, recebeu um novo afastamento do trabalho, desta vez por licença médica de 60 dias. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo a corporação, Ana Paula já estava afastada desde o dia 27 de agosto, também por motivos de saúde. O novo período de licença foi concedido após uma nova avaliação médica, que apontou a necessidade de prorrogar o afastamento.

O caso ganhou grande repercussão em agosto, quando o gari Laudemir foi assassinado a tiros após uma briga de trânsito. A arma usada no crime era registrada em nome da delegada, o que levou ao seu indiciamento por porte ilegal de arma de fogo. Ana Paula, no entanto, afirma que nunca autorizou o marido a portar ou utilizar suas armas.

A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um procedimento interno para apurar a conduta da delegada, enquanto o inquérito sobre o homicídio segue em andamento. O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior foi denunciado pelo Ministério Público e se tornou réu por homicídio qualificado.

A Polícia Civil informou que, durante o período de licença, Ana Paula continuará afastada de todas as atividades funcionais. O órgão reforçou que acompanha o caso e aguarda a conclusão das investigações.