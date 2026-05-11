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Defesa Civil de Itaquá participa de treinamento especializado para resgate em ambientes confinados

Capacitação reforça preparo técnico das equipes para atuação em situações de alto risco

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba participou de um treinamento especializado em resgate em ambientes confinados, promovido pelo Plano de Auxílio Mútuo (PAM) Alto Tietê. A capacitação teve como objetivo aprimorar as técnicas operacionais dos agentes para atuação em locais de difícil acesso, onde os riscos são elevados e exigem preparo técnico, agilidade e integração entre as equipes.

“Ambientes confinados apresentam riscos específicos e exigem preparo especializado. Esse treinamento amplia a capacidade operacional dos nossos agentes e contribui para a preservação de vidas”, destacou o subsecretário de Defesa Civil, Anderson Marchiori.

Durante a atividade, os profissionais foram treinados em procedimentos de segurança, uso correto de equipamentos específicos e estratégias de salvamento em situações críticas. O treinamento também enfatizou a importância do trabalho em equipe e da tomada de decisão rápida em cenários adversos.

O prefeito Eduardo Boigues destacou a relevância do investimento contínuo na qualificação dos profissionais. “A nossa prioridade é cuidar das pessoas. Quando investimos na capacitação da Defesa Civil, estamos garantindo atendimento mais seguro para a população nos momentos que mais precisarem.”

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