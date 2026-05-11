Secretário de Educação de Poá participa da Bett Brasil e destaca protagonismo do município no cenário educacional

Diego Moreira palestrou no Fórum de Gestores nesta sexta-feira (8), em São Paulo, e reforçou a importância da formação contínua e da gestão humanizada na educação pública

O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, participou nesta sexta-feira (8) da Bett Brasil, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia para a educação da América Latina. A palestra ocorreu no Expo Center Norte, em São Paulo, durante o Fórum de Gestores, reunindo profissionais, especialistas e representantes do setor educacional de diversas regiões do país.

Durante a apresentação, o secretário abordou o equilíbrio entre as demandas dos processos administrativos e a valorização das pessoas na gestão educacional, propondo reflexões sobre como construir uma administração mais eficiente, acolhedora e humanizada.

A participação de Poá no evento reforçou o reconhecimento do município no cenário nacional, especialmente pelo desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências científicas, com foco na inclusão e na formação continuada de professores, como o Programa Professor Pesquisador. A presença no encontro também ampliou o diálogo com gestores, especialistas e representantes do setor educacional de diferentes regiões do Brasil e da América Latina.

“A Bett é um espaço importante de troca, onde conseguimos dialogar com profissionais de todo o Brasil e apresentar as práticas que temos desenvolvido em Poá, especialmente no campo da gestão baseada em evidências e na formação de professores”, destacou o secretário Diego Moreira.

Ele também ressaltou o investimento contínuo na qualificação das equipes gestoras da rede municipal de Poá. “Diretores, vice-diretores e coordenadores também participaram do evento. É mais uma forma de investir na formação das equipes de gestão da educação. Gestão escolar é feita de pessoas, propósito e processos bem construídos”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza enfatizou a relevância da participação do município em um evento dessa magnitude e o impacto direto na melhoria da qualidade do ensino. “A presença do nosso secretário e das equipes gestoras em um evento internacional como a Bett Brasil demonstra o compromisso de Poá com a excelência na educação pública. Investir na formação de diretores, coordenadores e lideranças educacionais é fundamental para fortalecer a gestão escolar e garantir melhores resultados para nossos alunos”, declarou.

Excelência educacional

A participação de Poá na Bett Brasil ocorre em um momento de amplo reconhecimento da política educacional desenvolvida no município. Recentemente, a cidade recebeu o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo do Estado, após cumprir as metas de alfabetização e registrar avanços nos indicadores da rede municipal de ensino em 2025. O prêmio foi entregue ao secretário de Educação pelo governador Tarcísio de Freitas, em reconhecimento aos resultados alcançados por meio do programa Alfabetiza Juntos SP e do desempenho da rede no Saresp.

Além do reconhecimento estadual pelos avanços na alfabetização, Diego Moreira também vem representando Poá em importantes agendas internacionais voltadas à educação. Em abril deste ano, o secretário participou de um Seminário Internacional de Educação, realizado na região da Toscana, na Itália, integrando uma comitiva formada por gestores e especialistas, em razão do destaque do município na formulação de políticas educacionais alinhadas às tendências globais.

Em 2025, Poá também participou de uma missão internacional de estudos na Finlândia, país referência mundial em educação, a convite do Instituto Alfa e Beto. Na ocasião, o secretário de Educação integrou uma imersão ao lado de gestores de capitais brasileiras, pesquisadores e especialistas, sendo Poá o único município não capital a compor a delegação.