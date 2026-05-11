Central de Segurança Integrada de Suzano ultrapassa 12,8 mil atendimentos em sete anos

Equipamento inaugurado em maio de 2019 se consolidou como peça-chave para o combate a crimes na cidade, auxiliando diretamente a Guarda Civil Municipal

A Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, estrutura de apoio estratégico para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, completou neste domingo (10/05) o seu 7º aniversário registrando a marca de 12.886 atendimentos.

O equipamento inaugurado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi se tornou um pilar da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã por ampliar a vigilância na cidade e permitir ações mais rápidas e eficazes no combate ao crime.

Desde que passou a colaborar com a atuação dos agentes municipais, as ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, localização de veículos roubados e furtados, e flagrantes de roubo e furto, dentre outras, passaram a ter uma resposta imediata, agilizando os procedimentos que garantiram mais segurança para a população e preservando a condição de deslocamento nas vias públicas.

Somente entre maio de 2025 e abril de 2026, foram registradas 5.795 ocorrências, sendo 2,1 mil relacionadas à zeladoria e gestão de risco (Defesa Civil); 1,65 mil referentes à perturbação de sossego; 1,1 mil associadas ao apoio para outras frentes da administração municipal; e 945 ligadas ao serviço de inteligência e combate ao crime.

Atualmente, a CSI conta com 99 câmeras de monitoramento próprias, incluindo 15 do programa “Smart Suzano”, que são distribuídas pelas principais vias e pontos sensíveis de Suzano, e se integram às 47 câmeras do programa Detecta, do governo do Estado de São Paulo, um sistema estadual que abrange diferentes bancos de dados e câmeras de monitoramento, permitindo a identificação em tempo real de veículos roubados, placas irregulares e suspeitos foragidos, colaborando diretamente com as forças de segurança da cidade.

Vale destacar que, somados aos equipamentos instalados nas escolas, a estrutura garante acesso a aproximadamente 1,2 mil câmeras, que são conectadas à central de monitoramento para garantir maior segurança para os alunos e profissionais da rede de ensino. Além disso, Suzano conta com 158 botões de pânico distribuídos em locais estratégicos das escolas e creches, oferecendo resposta imediata em situações de emergência.

A central abriga agentes da GCM, da Secretaria Municipal de Educação e da Polícia Militar, que monitoram o município por meio de um telão principal e telas individuais em uma sala ampla e bem iluminada. A presença desses profissionais qualificados assegura um atendimento ágil e eficiente das ocorrências, reforçando a sensação de segurança da população.

Desde sua criação, o equipamento não apenas melhorou a capacidade de resposta às ocorrências, mas também promoveu uma mudança cultural entre os órgãos de segurança, que passaram a atuar de forma ainda mais integrada. Vale destacar que as informações compartilhadas auxiliam a Polícia Civil e a Polícia Militar em investigações, aumentando a taxa de resolução de crimes.

Para o secretário Francisco Balbino, o avanço da CSI representa uma verdadeira revolução na forma de fazer segurança pública. “Hoje temos uma cidade muito mais preparada para lidar com as demandas da segurança. Em 2019 passamos por uma transformação na estrutura disponibilizada para os agentes de segurança, que passaram a trabalhar com mais tecnologia e integração”, destacou.

O prefeito Pedro Ishi também reforçou a importância da implantação da central para Suzano. “A estrutura nos dá condição de monitorar toda a cidade e especialmente as unidades da rede municipal, garantindo mais segurança a todos. A CSI é um legado que faz a diferença no município e que nos permitiu avançar no trabalho voltado à proteção da população”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.