Prefeitura de Arujá anuncia chegada de equipe profissional de vôlei para a disputa do Campeonato Paulista e Superliga B

A Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, oficializou um marco histórico para o esporte da cidade. O município passa a ser a sede oficial do Arujá Vôlei, equipe de alto rendimento que representará a cidade nas quadras em duas das maiores competições da modalidade no país: o Campeonato Paulista e a Superliga B.

O anúncio foi realizado durante um encontro que reuniu o prefeito de Arujá, Dr. Luis Camargo, o secretário de Esportes, Gilberto Daniel Junior (o Betinho), e a gestora do projeto esportivo, Elaine Nunes. A iniciativa reforça as diretrizes da atual gestão de investir na valorização do esporte local, utilizando equipes de elite para inspirar as categorias de base e movimentar a infraestrutura do município.

Para o prefeito Dr. Luis Camargo, atrair um projeto consolidado para o município é motivo de celebração e demonstra a capacidade estrutural de Arujá.

“Receber uma equipe de alto rendimento com esse potencial reforça o compromisso da nossa gestão com o incentivo e o desenvolvimento do esporte. O Arujá Vôlei vai levar o nome da nossa cidade para todo o estado e para o Brasil, disputando competições de altíssimo nível, como o Paulista, que é o estadual mais forte do país, e a Superliga B. É um orgulho para nós estruturar e abraçar esse projeto, que certamente trará muita alegria para a nossa população”, destacou o chefe do Executivo.

O secretário de Esportes, Betinho, pontuou o impacto positivo que a chegada da equipe profissional terá no dia a dia da cidade:

“Arujá está de portas abertas e pronta para ser a casa do voleibol. Ter um time profissional disputando torneios de elite movimenta a cidade, atrai visibilidade e, principalmente, inspira nossas crianças e jovens a praticarem esportes, consolidando o nosso trabalho de inclusão e valorização esportiva. Vamos dar todo o suporte para que a equipe faça uma grande temporada e se sinta em casa.”

O antigo Mogi Vôlei, que agora passa a se chamar Arujá Vôlei, escolheu Arujá para expandir suas operações devido ao suporte e à visão esportiva oferecidos pela atual administração.

A gestora da equipe, Elaine Nunes, celebrou o novo ciclo e o apoio recebido pelo Executivo municipal. “Todo projeto que cresce vai para uma próxima fase, para a próxima conquista. A nossa estrutura cresceu, nós expandimos o nosso projeto, que segue agora como Arujá Vôlei”, explicou a gestora, que também aproveitou para gravar uma mensagem convidando os fãs do voleibol regional a acompanharem o time nesta nova casa. “Essa mudança representa mais crescimento e muito mais oportunidades. É um novo capítulo que estamos iniciando com muita força aqui em Arujá.”

A equipe inicia agora sua transição estrutural e logística para o município, já com foco na montagem do elenco e no calendário de treinamentos para as competições oficiais da temporada.