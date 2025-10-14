Search
China sanciona subsidiarias ligadas aos EUA de construtora Sul-Coreana

A China anunciou sanções contra cinco subsidiárias da construtora naval sul-coreana Hanwha Ocean que mantêm vínculos com os Estados Unidos. A decisão ocorre no mesmo dia em que China e EUA implementam novas taxas portuárias sobre navios um do outro, em meio ao aumento das tensões comerciais entre as duas potências.

Segundo o Ministério do Comércio chinês, as empresas punidas teriam colaborado com investigações do governo americano, o que “comprometeu a soberania e os interesses de desenvolvimento da China”.

As ações da Hanwha Ocean caíram 5,8% após o anúncio, enquanto o governo da Coreia do Sul disse estar avaliando o impacto das medidas.

O governo Trump revelou planos este ano para cobrar taxas sobre navios ligados à China, em tentativa de reduzir o controle de Pequim sobre a indústria marítima global e fortalecer a construção naval dos EUA.

Pequim revidou, afirmando que imporia suas próprias taxas portuárias sobre navios ligados aos EUA no mesmo dia em que as tarifas americanas entrassem em vigor.

A China declarou ainda que as medidas de Washington contra suas indústrias marítima, logística e naval violam o direito internacional e as normas fundamentais das relações internacionais.

O episódio ocorre em um contexto de disputa crescente no setor naval, após Washington reforçar laços com aliados como Japão e Coreia do Sul para reduzir a dependência da indústria marítima chinesa.

