João Gomes faz show gratuito em São Paulo neste domingo (14) no Festival São Paulo Canta Nordeste

O fenômeno João Gomes será a grande atração do São Paulo Canta Nordeste, festival gratuito que acontece neste domingo (14) no Parque do Carmo, na Zona Leste da capital. O evento promete transformar o espaço em um pedaço do Nordeste, reunindo música, gastronomia típica e atividades culturais ao longo do dia.

Com previsão de atrair milhares de pessoas, o festival celebra o Dia Nacional do Forró e coloca João Gomes no centro da programação, em um show muito aguardado pelos fãs. A apresentação será ao ar livre, com entrada totalmente liberada e sem necessidade de retirada de ingressos.

João Gomes é o destaque do festival

Conhecido por hits que arrastam multidões, João Gomes deve reunir um grande público no Parque do Carmo. O artista se tornou um dos nomes mais fortes do piseiro, levando suas músicas para todo o país e prometendo um show especial dedicado à cultura nordestina.

O público também poderá curtir apresentações de Limão com Mel, Rasta Chinela, Saborear, Enok Virgulino e outras atrações que completam uma programação focada na diversidade dos ritmos da região.

Festival gratuito reúne música, gastronomia e atividades culturais

O São Paulo Canta Nordeste vai das 11h às 19h e oferece uma série de experiências além dos shows:

Aulas de forró entre as apresentações

entre as apresentações Feira gastronômica com 15 food trucks de comidas típicas nordestinas

com 15 food trucks de comidas típicas nordestinas Espaços instagramáveis logo na entrada do parque

logo na entrada do parque Atividades para crianças , incluindo área infantil com monitores

, incluindo área infantil com monitores Ambiente acessível e adequado para receber públicos de todas as idades

O objetivo é aproximar paulistanos e visitantes da riqueza cultural do Nordeste, celebrando tradições que atravessam gerações.

Line-up confirmado

João Gomes

Limão com Mel

Rasta Chinela

Forró Saborear

Enok Virgulino

As apresentações acontecem ao longo do dia, com intervalos dedicados às aulas de dança e outras interações com o público.

São Paulo Canta Nordeste

📅 Data: 14 de dezembro de 2025

⏰ Horário: 11h às 19h

📍 Local: Parque do Carmo – Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera, São Paulo – SP

🎟 Ingressos: Gratuitos, sem retirada prévia

♿ Acessibilidade: Espaço acessível para cadeirantes