João Gomes faz show gratuito em São Paulo neste domingo (14) no Festival São Paulo Canta Nordeste

O fenômeno João Gomes será a grande atração do São Paulo Canta Nordeste, festival gratuito que acontece neste domingo (14) no Parque do Carmo, na Zona Leste da capital. O evento promete transformar o espaço em um pedaço do Nordeste, reunindo música, gastronomia típica e atividades culturais ao longo do dia.
Com previsão de atrair milhares de pessoas, o festival celebra o Dia Nacional do Forró e coloca João Gomes no centro da programação, em um show muito aguardado pelos fãs. A apresentação será ao ar livre, com entrada totalmente liberada e sem necessidade de retirada de ingressos.
João Gomes é o destaque do festival
Conhecido por hits que arrastam multidões, João Gomes deve reunir um grande público no Parque do Carmo. O artista se tornou um dos nomes mais fortes do piseiro, levando suas músicas para todo o país e prometendo um show especial dedicado à cultura nordestina.
O público também poderá curtir apresentações de Limão com Mel, Rasta Chinela, Saborear, Enok Virgulino e outras atrações que completam uma programação focada na diversidade dos ritmos da região.
Festival gratuito reúne música, gastronomia e atividades culturais
O São Paulo Canta Nordeste vai das 11h às 19h e oferece uma série de experiências além dos shows:
- Aulas de forró entre as apresentações
- Feira gastronômica com 15 food trucks de comidas típicas nordestinas
- Espaços instagramáveis logo na entrada do parque
- Atividades para crianças, incluindo área infantil com monitores
- Ambiente acessível e adequado para receber públicos de todas as idades
O objetivo é aproximar paulistanos e visitantes da riqueza cultural do Nordeste, celebrando tradições que atravessam gerações.
Line-up confirmado
- João Gomes
- Limão com Mel
- Rasta Chinela
- Forró Saborear
- Enok Virgulino
As apresentações acontecem ao longo do dia, com intervalos dedicados às aulas de dança e outras interações com o público.
São Paulo Canta Nordeste
📅 Data: 14 de dezembro de 2025
⏰ Horário: 11h às 19h
📍 Local: Parque do Carmo – Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera, São Paulo – SP
🎟 Ingressos: Gratuitos, sem retirada prévia
♿ Acessibilidade: Espaço acessível para cadeirantes