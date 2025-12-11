Search
João Gomes faz show gratuito em São Paulo neste domingo (14) no Festival São Paulo Canta Nordeste

O fenômeno João Gomes será a grande atração do São Paulo Canta Nordeste, festival gratuito que acontece neste domingo (14) no Parque do Carmo, na Zona Leste da capital. O evento promete transformar o espaço em um pedaço do Nordeste, reunindo música, gastronomia típica e atividades culturais ao longo do dia.

Com previsão de atrair milhares de pessoas, o festival celebra o Dia Nacional do Forró e coloca João Gomes no centro da programação, em um show muito aguardado pelos fãs. A apresentação será ao ar livre, com entrada totalmente liberada e sem necessidade de retirada de ingressos.

João Gomes é o destaque do festival

Conhecido por hits que arrastam multidões, João Gomes deve reunir um grande público no Parque do Carmo. O artista se tornou um dos nomes mais fortes do piseiro, levando suas músicas para todo o país e prometendo um show especial dedicado à cultura nordestina.

O público também poderá curtir apresentações de Limão com Mel, Rasta Chinela, Saborear, Enok Virgulino e outras atrações que completam uma programação focada na diversidade dos ritmos da região.

Festival gratuito reúne música, gastronomia e atividades culturais

O São Paulo Canta Nordeste vai das 11h às 19h e oferece uma série de experiências além dos shows:

  • Aulas de forró entre as apresentações
  • Feira gastronômica com 15 food trucks de comidas típicas nordestinas
  • Espaços instagramáveis logo na entrada do parque
  • Atividades para crianças, incluindo área infantil com monitores
  • Ambiente acessível e adequado para receber públicos de todas as idades

O objetivo é aproximar paulistanos e visitantes da riqueza cultural do Nordeste, celebrando tradições que atravessam gerações.

Line-up confirmado

  • João Gomes
  • Limão com Mel
  • Rasta Chinela
  • Forró Saborear
  • Enok Virgulino

As apresentações acontecem ao longo do dia, com intervalos dedicados às aulas de dança e outras interações com o público.

São Paulo Canta Nordeste

📅 Data: 14 de dezembro de 2025
⏰ Horário: 11h às 19h
📍 Local: Parque do Carmo – Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera, São Paulo – SP
🎟 Ingressos: Gratuitos, sem retirada prévia
♿ Acessibilidade: Espaço acessível para cadeirantes

