WAGNER MOURA FAZ HISTÓRIA E VENCE O GLOBO DE OURO 2026

O ator brasileiro Wagner Moura conquistou o Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, por sua atuação no longa O Agente Secreto, marcando um momento histórico para o cinema nacional.

Além da vitória, Wagner Moura concorreu com alguns dos maiores nomes do cinema mundial, o que torna a conquista ainda mais significativa. Confira quem disputou o prêmio com o brasileiro:

🎭 Concorrentes de Wagner Moura – Melhor Ator em Filme de Drama
• Bradley Cooper – Maestro
• Colman Domingo – Sing Sing
• Cillian Murphy – Small Things Like These
• Leonardo DiCaprio – The Wager

A vitória de Wagner Moura reforça a força do cinema brasileiro no cenário internacional, destacando não apenas o talento do ator, mas também a relevância das produções nacionais em grandes premiações globais.

