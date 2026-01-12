WAGNER MOURA FAZ HISTÓRIA E VENCE O GLOBO DE OURO 2026

O ator brasileiro Wagner Moura conquistou o Globo de Ouro 2026 na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, por sua atuação no longa O Agente Secreto, marcando um momento histórico para o cinema nacional.

Além da vitória, Wagner Moura concorreu com alguns dos maiores nomes do cinema mundial, o que torna a conquista ainda mais significativa. Confira quem disputou o prêmio com o brasileiro:

🎭 Concorrentes de Wagner Moura – Melhor Ator em Filme de Drama

• Bradley Cooper – Maestro

• Colman Domingo – Sing Sing

• Cillian Murphy – Small Things Like These

• Leonardo DiCaprio – The Wager

A vitória de Wagner Moura reforça a força do cinema brasileiro no cenário internacional, destacando não apenas o talento do ator, mas também a relevância das produções nacionais em grandes premiações globais.