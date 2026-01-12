Inscrições para o Unilivre 2026 começam neste próximo dia 19

Com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior e apoiar os estudantes do município, terão início no próximo dia 19 as inscrições para o Unilivre 2026. O projeto garante passagem gratuita nos ônibus municipais para estudantes do ensino superior, contribuindo para a redução dos custos de deslocamento e promovendo a permanência dos alunos na vida acadêmica.

Para participar do programa, os estudantes devem atender aos seguintes critérios: residir em Ferraz de Vasconcelos, ter a família cadastrada no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e morar a, no mínimo, 1,5 km das estações de trem do município.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Pasquarelli, o programa reforça o compromisso da administração municipal com a mobilidade e a educação. “O Unilivre é uma iniciativa que vai além do transporte. Ele representa uma política pública de inclusão, que facilita o acesso dos estudantes ao ensino superior e contribui diretamente para o desenvolvimento social da nossa cidade”, destaca.

Para mais informações sobre as inscrições e critérios do programa, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 4674-4000.