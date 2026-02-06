Prefeitura de Arujá conclui reforma do Terminal Rodoviário do Barreto

Após vendaval ocorrido no final de 2025, o Terminal Rodoviário do Barreto passou por reforma e encontra-se em pleno funcionamento. Com os fortes ventos que atigiram picos acima de 100 km/h, a cobertura ficou danificada e precisou de reparos.

No local, a estrutura foi reposicionada e as calhas refeitas. Além disso, a parte elétrica, que também sofreu danos, precisou ser refeita. O terminal fica localizado na esquina da avenida Railda Alves de Oliveira com a rua Trinta e Seis e recebe mais de 3 mil passageiros por dia.

Com uma área aproximada de 3.300 m², sendo 565 m² de área construída, o terminal entregue em outubro de 2024 conta com bancos, área coberta, banheiros feminino, masculino e acessível, rampa de acessibilidade, monitoramento com câmeras, almoxarifado e administração. O equipamento público permite a descentralização da Rodoviária de Arujá, localizada na região central, diminuindo e/ou facilitando o percurso da população de Arujá com as 11 linhas que passam pelo terminal.