Papa Leão XIV nomeia novo arcebispo de Aparecida e reforça peso estratégico da arquidiocese no Brasil

Dom Mário Antônio da Silva deixa Cuiabá para assumir uma das mais importantes sedes da Igreja Católica no país

Nomeação foi oficializada pelo Vaticano nesta segunda-feira

O Papa Leão XIV oficializou, nesta segunda-feira (2), a nomeação de Dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, no interior de São Paulo. Até então arcebispo de Cuiabá (MT), o religioso de 59 anos substituirá Dom Orlando Brandes, que deixará o cargo após uma década à frente da comunidade católica local.

A arquidiocese é considerada uma das mais relevantes do Brasil por abrigar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, principal centro de peregrinação católica do país e dedicado à padroeira do Brasil. A escolha do novo arcebispo ocorre em um momento simbólico para a Igreja, reforçando o papel estratégico da sede paulista na vida religiosa e pastoral brasileira.

Quem é Dom Mário Antônio da Silva

Natural de Itararé (SP), Dom Mário Antônio da Silva nasceu em 17 de outubro de 1966 e cresceu em uma família católica, ambiente que influenciou sua vocação religiosa desde cedo. Iniciou a formação no Seminário Maior Divino Mestre, ligado à Diocese de Jacarezinho (PR), e foi ordenado sacerdote em 1991.

O novo arcebispo possui mestrado em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Ao longo da trajetória eclesiástica, acumulou funções de destaque na Igreja no Brasil. Em 2007, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Posteriormente, em 2015, assumiu como bispo diocesano de Roraima.

Em fevereiro de 2022, foi nomeado arcebispo metropolitano de Cuiabá pelo então papa Papa Francisco. Além da atuação pastoral, Dom Mário também ocupa a presidência da Cáritas Brasileira, organismo da Igreja voltado a ações de solidariedade e apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade social e socioambiental.

Ele terá um prazo de até dois meses para assumir oficialmente a arquidiocese de Aparecida, período destinado à transição administrativa e pastoral.

Substituição de Dom Orlando Brandes

Dom Orlando Brandes deixará o posto após completar 80 anos em 2026. Conforme o Código de Direito Canônico, bispos devem apresentar o pedido de renúncia ao papa aos 75 anos. No caso de Brandes, o período à frente da arquidiocese foi prorrogado a pedido do próprio pontífice, em carta enviada em 2023.

Durante sua gestão, Dom Orlando conduziu eventos de grande repercussão nacional, como as celebrações dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, em 2017, que reuniram milhares de fiéis no santuário. Também impulsionou projetos de evangelização, como a Jornada Bíblica, e iniciativas voltadas à sustentabilidade, inspiradas na encíclica Laudato Si’, incluindo a implantação de usinas fotovoltaicas e programas de reciclagem no complexo religioso.

Com a mudança, ele passa à condição de arcebispo emérito, mantendo vínculo com a arquidiocese, mas sem funções administrativas diretas.

Importância nacional da Arquidiocese de Aparecida

Erigida em 19 de abril de 1958, a Arquidiocese Metropolitana de Aparecida abrange cinco municípios do Vale do Paraíba: Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira. Ao todo, reúne 18 paróquias e uma capelania militar.

Além da dimensão religiosa, o cargo de arcebispo de Aparecida possui forte impacto público. Missas e celebrações realizadas no Santuário Nacional são transmitidas para todo o país por emissoras de televisão, rádio e plataformas digitais católicas, o que amplia significativamente o alcance das mensagens e posicionamentos do líder religioso.

O Santuário Nacional, considerado um dos maiores templos marianos do mundo, recebe milhões de peregrinos todos os anos e ocupa posição central na devoção popular brasileira. Por isso, a escolha do novo arcebispo é vista como estratégica para a Igreja Católica no Brasil, tanto do ponto de vista pastoral quanto institucional.

Com a nomeação de Dom Mário Antônio da Silva, a arquidiocese chega ao seu sexto arcebispo e inicia um novo ciclo sob liderança que combina experiência missionária na região Norte, atuação metropolitana no Centro-Oeste e forte inserção em projetos sociais de alcance nacional.