GCM de Suzano recupera motocicleta roubada com auxílio de rastreador no Miguel Badra

A Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou uma motocicleta Yamaha XTZ azul na manhã do último domingo (22/02), após solicitação do proprietário, que recebeu o sinal emitido pelo rastreador instalado no veículo. O roubo havia ocorrido no dia anterior (21/02).

A moto foi localizada em uma área de mata no bairro Cidade Miguel Badra, em Suzano. Ao chegar ao ponto indicado pelo sistema de rastreamento, os agentes constataram que o veículo estava abandonado e sem o pneu traseiro.

Devido às condições em que a motocicleta foi encontrada, foi necessário acionar o guincho da Prefeitura de Suzano para realizar a remoção. O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central de Suzano, onde o caso foi registrado e serão adotadas as providências legais.

A GCM reforça a importância do uso de rastreadores, que têm auxiliado de forma significativa na localização e recuperação de veículos furtados ou roubados na cidade.