Passageiro morre após ser prensado entre trem e porta de plataforma na Linha 5-Lilás, em SP

A operação da linha foi parcialmente alterada às 8h18, segundo a empresa. Nos canais oficiais, a ViaMobilidade informou apenas a “presença de usuário na via” como motivo da interrupção.

Em nota, a concessionária lamentou o ocorrido e afirmou estar colaborando com as investigações.

“É com profundo pesar que a ViaMobilidade lamenta a morte de um passageiro, hoje, por volta das 8h, na Estação Campo Limpo. Neste momento, todos os esforços estão concentrados na identificação da vítima e no contato com os familiares para oferecer o suporte necessário. A empresa também está colaborando com as autoridades e apura as circunstâncias do ocorrido.”

A circulação dos trens foi normalizada por volta das 9h, após a liberação da via e a limpeza da área afetada.