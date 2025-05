Turma do Bem seleciona jovens para tratamento dental gratuito

Por Pedro Ferreira e assessoria da Turma do Bem, em 30/04/2025.

A Turma do Bem (TdB), maior rede de dentistas voluntários especializados do mundo, realizará a mega triagem odontológica no dia 15 de maio do corrente, em todo o país. O evento, que ocorrerá simultaneamente em mais de 100 cidades de diferentes estados, tem como objetivo identificar e encaminhar crianças e adolescentes de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social para tratamento dentário gratuito até os 18 anos. O trabalho será efetuado em parceria com a Colgate.

Em Ferraz de Vasconcelos, a ação social deverá beneficiar jovens residentes na comunidade conhecida como “Cidade de Deus) situada na Rua Mário Bergamo, s/n, no Jardim São Fernando, na região da Vila Santa Margarida. No local, de acordo com a Turma do Bem, a seleção ocorre das 9h às 16h. Na cidade, o projeto social é coordenado pela cirurgiã-dentista ferrazense Angelita Gubolin, formada há mais de 25 anos e, com isso, durante mais de duas décadas mantém um consultório odontológico.

Já a comunidade “Cidade de Deus” integra o projeto Favela 3D desenvolvido pela ONG Gerando Falcões em conjunto com a Prefeitura Municipal. Além disso, a iniciativa inédita abrange ainda a Favela dos Sonhos, que recentemente passou por um processo completo de revitalização. Na prática, o projeto Favela 3D visa melhorar a vida dos moradores, com obras de infraestrutura e ações de apoio social como, por exemplo, intermediação de emprego; pavimentação de ruas e limpeza de córregos.

Para participar, os jovens devem estar acompanhados de um responsável e apresentar RG e comprovante de residência no local da triagem. Durante a ação social, os participantes serão avaliados por um dentista voluntário através de um exame visual não invasivo, no qual serão registradas informações sobre a saúde bucal e a condição socioeconômica do paciente, além de ser oferecido um kit de higiene bucal. No Brasil, a expectativa é que mais de cinco mil jovens sejam encaminhados para tratamento. Os selecionados terão acompanhamento odontológico gratuito até atingirem a maioridade.

Sobre a Turma do Bem

A Turma do Bem (www.turmadobem.org.br), é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e gerencia a maior rede de voluntariado especializado do mundo, contando com mais de 18 mil dentistas voluntários que atuam em 12 países. O órgão filantrópico oferece atendimento odontológico gratuito à população de baixa renda em condição de vulnerabilidade social e com graves problemas bucais, focando em dois públicos principais: jovens de 11 a 17 anos e mulheres vítimas de violência de gênero que tiveram a dentição afetada. Em 23 anos, impactou mais de 89 mil jovens e 1100 mulheres.