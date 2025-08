Alto Tietê oferece 1.982 vagas de emprego nesta segunda-feira (4)

Nesta segunda-feira (4), a região do Alto Tietê disponibiliza 1.982 vagas de emprego distribuídas entre os municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Arujá, Guararema, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Santa Isabel. As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, com possibilidade de candidatura presencial ou on-line por meio de programas municipais e estaduais de empregabilidade.

Mogi das Cruzes

A cidade lidera com 1.273 vagas. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta. Destaques incluem 339 vagas para auxiliar de produção, 205 para operador de telemarketing e 102 para jovem aprendiz. Outras oportunidades envolvem cargos como consultor de vendas, cozinheiro, eletricista, soldador, auxiliar administrativo e padeiro.

Mais informações: (11) 4699-1900 / 4699-2784 / 4798-6315.

Suzano

A cidade disponibiliza 430 oportunidades. Através do portal Mais Emprego, a cidade oferece vagas para ajudante geral (49), auxiliar de produção (46), técnico de cabeamento (30), e consultor imobiliário (25). O atendimento presencial é feito nas unidades do Centrus.

Informações: (11) 4745-2264.

Arujá

A cidade conta com 114 vagas. O programa Arujá Emprega recebe inscrições via site e presencialmente na Rua Adhemar de Barros, 60, Jardim Modelo. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, jovem aprendiz, operador de loja, mecânico de manutenção, entre outros.

Contato: (11) 4653-4057.

PATs têm 165 vagas em quatro cidades

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) reúnem vagas em Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Poá e Suzano. Santa Isabel lidera com 109 oportunidades, entre elas 41 para repositor de mercadorias e 22 para inspetor de qualidade. Poá tem vagas para atendente de lanchonete (20) e vendedor em domicílio (10).

Os candidatos devem comparecer às unidades locais dos PATs com documentos pessoais.

Fonte: Mogi Conecta, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Suzano, Site Arujá Emprega, Postos de Atendimento ao Trabalhador.