Marcello Barbosa é selecionado para o RenovaBR 2025

Entre os mais de 50 mil interessados de todo o Brasil, 106 foram selecionados entre eles o itaquaquecetubense Marcello Barbosa. Sua entrada na escola de líderes do RenovaBR é vista como um passo estratégico para consolidar sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com o objetivo de representar Itaquaquecetuba, a região do Alto Tietê e outras regiões que atua. “O sentimento é de empolgação para aprender ainda mais sobre gestão pública e fazer novos contatos que fortaleçam a nossa relação política em todo o Brasil. Política é a arte de se relacionar, buscar ideias, soluções e sempre aprender para melhor servir”, afirmou Marcello Barbosa.

O RenovaBR tem como principal objetivo a capacitação de lideranças políticas e nessa turma em especial a preparação de pré-candidatos que disputarão as eleições de 2026. A seleção do secretário de Governo de Itaquaquecetuba e pré-candidato a deputado estadual é um reconhecimento por sua trajetória e potencial como uma nova força política no Alto Tietê.

O prefeito Eduardo Boigues, por sua vez, destaca a importância da participação de Marcello Barbosa no programa. “Marcello se tornou uma grande referência política de Itaquá e de toda a região. A entrada dele no RenovaBR mostra isso, que a sua pré-candidatura a deputado estadual vem somar não só para a cidade, mas principalmente para o Alto Tietê e para o estado de São Paulo. O RenovaBR é uma incrível escola de grandes líderes”. Boigues foi aluno da primeira turma do RenovaBR.

A trajetória de Marcello Barbosa é ligada à transformação de Itaquaquecetuba, afinal é militante de causas sociais e causas voluntárias na cidade desde seus 16 anos de idade. Como um dos principais responsáveis por ajudar o prefeito Eduardo Boigues a tirar a cidade da estagnação, ele atuou diretamente na concepção e execução de projetos que hoje são sinônimo de qualidade de vida para os moradores. Sua experiência como secretário de Governo e Obras permitiu que ele estivesse à frente de um verdadeiro ‘canteiro de obras’, implementando melhorias significativas na infraestrutura da cidade. Os investimentos na cidade têm elevado o padrão de vida da população e preparado o município para o futuro.

O que é o RenovaBR

O RenovaBR é uma escola de formação cívica que tem como missão preparar lideranças para a política, oferecendo capacitação em temas como gestão pública, ética e comunicação. Ao longo de sua existência, o programa já formou milhares de novas lideranças políticas e centenas de eleitos, contribuindo para a renovação e qualificação da representação popular em diversas esferas do poder público. O foco do “RenovaBR 2025” nos pré-candidatos para as eleições de 2026 reforça seu papel de vanguarda na formação de novos quadros políticos.

Um pouco sobre Marcello Barbosa

Marcello Barbosa, 36 anos, é figura central na administração de Itaquaquecetuba, com uma trajetória que o credencia como um dos principais articuladores do cenário político regional. Sua parceria com o prefeito Eduardo Boigues é um ponto de destaque, tendo coordenado as campanhas eleitorais de 2016, 2018, 2020 e 2024. Essa colaboração se estendeu à gestão municipal, onde ele atuou como secretário de Obras (2021-2025) e de Governo (2021 até o momento). Atualmente permanece como secretário de Governo, consolidando sua posição como braço direito do prefeito na condução dos assuntos da cidade.

Marcello é jornalista e gestor público, com uma formação acadêmica que inclui pós-graduação em Direito Público e um MBA em Cidades Inteligentes, além disso é Mestrando em Comunicação Empresarial e Corporativa. É presidente do diretório municipal do Republicanos em Itaquaquecetuba.