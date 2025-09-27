Mogi das Cruzes tem dois casos confirmados de meningite e quatro estão em investigação

A cidade de Mogi das Cruzes confirmou dois casos de meningite e investiga outros quatro, conforme informações divulgadas nesta sexta-feira (26). A Secretaria Municipal de Saúde informou que os pacientes diagnosticados com a doença estão em tratamento e apresentam quadro clínico estável.

As autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação como medida preventiva contra a meningite. A vacina meningocócica C está disponível nas unidades de saúde do município para crianças e adolescentes, conforme o calendário vacinal do Ministério da Saúde.

A população é orientada a procurar atendimento médico imediato caso apresente sintomas como febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos e sonolência. A meningite é uma doença grave que pode levar a complicações sérias, por isso, o diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais.

A Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando a situação e adotando as medidas necessárias para controlar a disseminação da doença. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica de Mogi das Cruzes.