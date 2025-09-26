Search
Close this search box.

Preso em Itaquá por assalto à casa de familiares de Bolsonaro no RJ era o “Mentor”do crime, diz policia

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (25), em Itaquaquecetuba (SP), o homem considerado o mentor e coordenador do roubo à casa de familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrido em agosto no Rio de Janeiro. 

Segundo boletim de ocorrência, após o crime o suspeito fugiu para São Paulo para “se camuflar”, tendo conseguido emprego formal na região para dificultar sua localização. 

Durante o assalto, três pessoas foram mantidas em cárcere privado, entre elas dois idosos de 85 e 87 anos, que sofreram ameaças, humilhações e tiveram a casa revirada em busca de joias e dinheiro. 

A prisão foi realizada com base em mandado de prisão temporária, com operação coordenada entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba. 

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube