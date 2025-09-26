Preso em Itaquá por assalto à casa de familiares de Bolsonaro no RJ era o “Mentor”do crime, diz policia

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (25), em Itaquaquecetuba (SP), o homem considerado o mentor e coordenador do roubo à casa de familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrido em agosto no Rio de Janeiro.

Segundo boletim de ocorrência, após o crime o suspeito fugiu para São Paulo para “se camuflar”, tendo conseguido emprego formal na região para dificultar sua localização.

Durante o assalto, três pessoas foram mantidas em cárcere privado, entre elas dois idosos de 85 e 87 anos, que sofreram ameaças, humilhações e tiveram a casa revirada em busca de joias e dinheiro.

A prisão foi realizada com base em mandado de prisão temporária, com operação coordenada entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba.