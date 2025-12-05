Alexandre de Moraes é listado pelo Financial Times entre as 25 pessoas mais influentes do mundo em 2025

Ministro do STF integra ranking global de influentes do Financial Times

O Financial Times divulgou nesta sexta-feira (5) a lista anual das 25 pessoas mais influentes do mundo, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi incluído na categoria “heróis”. Ele é o único brasileiro entre os selecionados de 2025.

O ranking reúne personalidades da política, artes, economia, esportes e ciência que, segundo a publicação, “moldaram o mundo ao longo do último ano”.

Por que Moraes foi escolhido pelo jornal britânico

O texto sobre o ministro foi assinado pela historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, que destacou a atuação de Moraes na defesa das instituições democráticas durante os episódios de instabilidade política no Brasil.

Segundo a análise, Moraes se tornou “um símbolo de democracia e justiça em um momento em que cortes supremas de outros países capitularam a pressões autoritárias”.

Entre os pontos ressaltados estão:

a atuação contra a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023; o enfrentamento a redes de desinformação; a responsabilização de agentes públicos envolvidos em ataques ao sistema eleitoral; o fortalecimento da leitura de que a Constituição “não é mera formalidade”.

A autora também pondera que a crescente centralidade das decisões do ministro e o uso de instrumentos jurídicos amplos evidenciam uma tensão permanente entre “firmeza e excesso”, algo que, segundo ela, exige atenção democrática.

Categorias do ranking: criadores, líderes e heróis

A lista anual do Financial Times é dividida em três categorias principais: criadores, líderes e heróis. Moraes aparece entre nomes de impacto internacional, como:

Jane Fonda , atriz e ativista;

, atriz e ativista; Margaret Atwood , escritora canadense;

, escritora canadense; Zak Brown , CEO da McLaren;

, CEO da McLaren; Rory McIlroy , golfista;

, golfista; Ms Rachel, educadora e criadora de conteúdo.

A seleção, afirma o FT, leva em conta a resposta à pergunta: “Quem realmente fez diferença neste ano?”

Lista completa de influentes de 2025 segundo o Financial Times

Criadores

Cynthia Erivo (atriz e cantora)

Jonathan Anderson (estilista)

Ryan Coogler (diretor de cinema)

Helen Garner (romancista)

Rosalía (cantora)

Stephen Graham (ator)

Bad Bunny (cantor)

Líderes

Jensen Huang (CEO da Nvidia)

Susie Wiles (chefe de gabinete da Casa Branca)

Safra Catz (executiva)

Blaise Metreweli (chefe do MI6)

Stella Li (executiva da BYD)

Peter Thiel (empresário e investidor)

Zohran Mamdani (prefeito eleito de Nova York)

Nigel Farage (parlamentar britânico)

Margarita Simonyan (jornalista russa)

David Solomon (CEO do Goldman Sachs)

Michele Kang (empresária do futebol feminino)

Heróis