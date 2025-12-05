Search
Alexandre de Moraes é listado pelo Financial Times entre as 25 pessoas mais influentes do mundo em 2025

Ministro do STF integra ranking global de influentes do Financial Times

O Financial Times divulgou nesta sexta-feira (5) a lista anual das 25 pessoas mais influentes do mundo, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi incluído na categoria “heróis”. Ele é o único brasileiro entre os selecionados de 2025.

O ranking reúne personalidades da política, artes, economia, esportes e ciência que, segundo a publicação, “moldaram o mundo ao longo do último ano”.

Por que Moraes foi escolhido pelo jornal britânico

O texto sobre o ministro foi assinado pela historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, que destacou a atuação de Moraes na defesa das instituições democráticas durante os episódios de instabilidade política no Brasil.

Segundo a análise, Moraes se tornou “um símbolo de democracia e justiça em um momento em que cortes supremas de outros países capitularam a pressões autoritárias”.

Entre os pontos ressaltados estão:

  1. a atuação contra a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023;
  2. o enfrentamento a redes de desinformação;
  3. a responsabilização de agentes públicos envolvidos em ataques ao sistema eleitoral;
  4. o fortalecimento da leitura de que a Constituição “não é mera formalidade”.

A autora também pondera que a crescente centralidade das decisões do ministro e o uso de instrumentos jurídicos amplos evidenciam uma tensão permanente entre “firmeza e excesso”, algo que, segundo ela, exige atenção democrática.

Categorias do ranking: criadores, líderes e heróis

A lista anual do Financial Times é dividida em três categorias principais: criadores, líderes e heróis. Moraes aparece entre nomes de impacto internacional, como:

  • Jane Fonda, atriz e ativista;
  • Margaret Atwood, escritora canadense;
  • Zak Brown, CEO da McLaren;
  • Rory McIlroy, golfista;
  • Ms Rachel, educadora e criadora de conteúdo.

A seleção, afirma o FT, leva em conta a resposta à pergunta: “Quem realmente fez diferença neste ano?”

Lista completa de influentes de 2025 segundo o Financial Times

Criadores

  • Cynthia Erivo (atriz e cantora)
  • Jonathan Anderson (estilista)
  • Ryan Coogler (diretor de cinema)
  • Helen Garner (romancista)
  • Rosalía (cantora)
  • Stephen Graham (ator)
  • Bad Bunny (cantor)

Líderes

  • Jensen Huang (CEO da Nvidia)
  • Susie Wiles (chefe de gabinete da Casa Branca)
  • Safra Catz (executiva)
  • Blaise Metreweli (chefe do MI6)
  • Stella Li (executiva da BYD)
  • Peter Thiel (empresário e investidor)
  • Zohran Mamdani (prefeito eleito de Nova York)
  • Nigel Farage (parlamentar britânico)
  • Margarita Simonyan (jornalista russa)
  • David Solomon (CEO do Goldman Sachs)
  • Michele Kang (empresária do futebol feminino)

Heróis

  • Margaret Atwood (escritora)
  • Rory McIlroy (golfista)
  • Lotte Bjerre Knudsen (cientista)
  • Zak Brown (CEO da McLaren)
  • Jane Fonda (atriz e ativista)
  • Alexandre de Moraes (ministro do STF)
  • Ms Rachel (educadora e criadora de conteúdo)
