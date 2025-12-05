Alexandre de Moraes é listado pelo Financial Times entre as 25 pessoas mais influentes do mundo em 2025

Ministro do STF integra ranking global de influentes do Financial Times
O Financial Times divulgou nesta sexta-feira (5) a lista anual das 25 pessoas mais influentes do mundo, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi incluído na categoria “heróis”. Ele é o único brasileiro entre os selecionados de 2025.
O ranking reúne personalidades da política, artes, economia, esportes e ciência que, segundo a publicação, “moldaram o mundo ao longo do último ano”.
Por que Moraes foi escolhido pelo jornal britânico
O texto sobre o ministro foi assinado pela historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, que destacou a atuação de Moraes na defesa das instituições democráticas durante os episódios de instabilidade política no Brasil.
Segundo a análise, Moraes se tornou “um símbolo de democracia e justiça em um momento em que cortes supremas de outros países capitularam a pressões autoritárias”.
Entre os pontos ressaltados estão:
- a atuação contra a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023;
- o enfrentamento a redes de desinformação;
- a responsabilização de agentes públicos envolvidos em ataques ao sistema eleitoral;
- o fortalecimento da leitura de que a Constituição “não é mera formalidade”.
A autora também pondera que a crescente centralidade das decisões do ministro e o uso de instrumentos jurídicos amplos evidenciam uma tensão permanente entre “firmeza e excesso”, algo que, segundo ela, exige atenção democrática.
Categorias do ranking: criadores, líderes e heróis
A lista anual do Financial Times é dividida em três categorias principais: criadores, líderes e heróis. Moraes aparece entre nomes de impacto internacional, como:
- Jane Fonda, atriz e ativista;
- Margaret Atwood, escritora canadense;
- Zak Brown, CEO da McLaren;
- Rory McIlroy, golfista;
- Ms Rachel, educadora e criadora de conteúdo.
A seleção, afirma o FT, leva em conta a resposta à pergunta: “Quem realmente fez diferença neste ano?”
Lista completa de influentes de 2025 segundo o Financial Times
Criadores
- Cynthia Erivo (atriz e cantora)
- Jonathan Anderson (estilista)
- Ryan Coogler (diretor de cinema)
- Helen Garner (romancista)
- Rosalía (cantora)
- Stephen Graham (ator)
- Bad Bunny (cantor)
Líderes
- Jensen Huang (CEO da Nvidia)
- Susie Wiles (chefe de gabinete da Casa Branca)
- Safra Catz (executiva)
- Blaise Metreweli (chefe do MI6)
- Stella Li (executiva da BYD)
- Peter Thiel (empresário e investidor)
- Zohran Mamdani (prefeito eleito de Nova York)
- Nigel Farage (parlamentar britânico)
- Margarita Simonyan (jornalista russa)
- David Solomon (CEO do Goldman Sachs)
- Michele Kang (empresária do futebol feminino)
Heróis
- Margaret Atwood (escritora)
- Rory McIlroy (golfista)
- Lotte Bjerre Knudsen (cientista)
- Zak Brown (CEO da McLaren)
- Jane Fonda (atriz e ativista)
- Alexandre de Moraes (ministro do STF)
- Ms Rachel (educadora e criadora de conteúdo)