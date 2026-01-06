Ferraz de Vasconcelos realiza manutenção nos cemitérios municipais

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, está promovendo uma ampla manutenção nos cemitérios municipais. A iniciativa visa garantir mais conforto, segurança e organização às famílias que visitam os túmulos de seus entes queridos.

Os serviços contemplaram o Cemitério Parque do Cambiri e o Cemitério da Saudade, com a execução de limpeza geral, capinação, roçagem, poda de árvores, pintura, varrição, retirada de entulhos e vegetação excessiva. Também foram realizados reparos pontuais, manutenção da iluminação, além de melhorias nas vias de acesso e áreas adjacentes.

“Nosso compromisso é assegurar que os cemitérios estejam limpos, seguros e bem organizados para receber a população. Trabalhamos para proporcionar um ambiente acolhedor, respeitoso e tranquilo para as visitas”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Agílio Nícolas Ribeiro David.

A administração municipal reforça a orientação para os visitantes evitarem o uso de vasos com pratinhos contendo água, medida fundamental para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.